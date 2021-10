Pięć głównych puzzli w układance życia – Jim Rohn

Byłem studentem Jima Rohna od 1972 roku. Był on – i jest do dzisiaj – jednym z najgłębszych myślicieli i najbardziej prowokujących do myślenia osób, jakich kiedykolwiek miałem okazję słuchać.

– Less Brown

Jim Rohn był jednym z najwyrazistszych, najbardziej wpływowych i prowokujących do myślenia mówców, jakich kiedykolwiek widziałem. Jego niepowtarzalna prezentacja i styl sprawiają, że przerasta wszystkich innych o głowę.

– Harvey Mackay

Naprawdę wierzę, że Jim Rohn to człowiek nadzwyczajny. Jego filozofia poprawia jakość życia wszystkich, którzy się na nią otwierają. Z całą pewnością miał na mnie pozytywny wpływ w okresie życia, gdy formowała się moja filozofia, która prowadzi mnie do dzisiaj.

– Anthony Robbins

Jim Rohn jest mistrzem motywacji: jego styl, treść, charyzma, aktualne wiadomości i urok osobisty, to, co mówi, ma wpływ i pozostaje w pamięci. Uważam Jimma za mówcę nad mówcami. Świat stałby się lepszym miejscem, gdyby każdy usłyszał mojego przyjaciela, Jima Rohna.

– Marc Victor Hansen

Niezwykłe podejście do osiągania osobistego sukcesu i szczęścia

Jim Rohn przez ponad 46 lat koncentrował się na fundamentalnych zasadach ludzkiego zachowania, które mają największy wpływ na prywatne i zawodowe wyniki. Jim wyznacza standard, z którym porównują się wszyscy, chcący się uczyć i inspirować innych. Posiadł on niepowtarzalną zdolność sprowadzania nadzwyczajnych odkryć do zwyczajnych zasad i reguł, a połączenie przekazywanych przez niego treści i stylu mocno działa na wyobraźnię słuchających lub czytających jego słowa. Jego filozofia i oddziaływanie nadal mają ogólnoświatowy wpływ.

W niniejszej książce Jim Rohn przekazuje pomysły i odkrycia w oryginalnym stylu, niosąc nadzieję, inspirację i odpowiedzi tym wszystkim, którzy poszukują lepszego życia. Podnosi na duchu tych, którzy otwierają się na jego filozofię: „Możesz mieć więcej niż masz, gdyż możesz stać się kimś więcej niż jesteś”.

Niech dotkną cię jego słowa i zainspiruje jego przesłanie. Pozwól, by jego filozofia wywarła wpływ na twoje życie. Po przeczytaniu i opanowaniu pięciu głównych puzzli w układance życia, możesz odkryć swój potencjał, jak nigdy dotąd!

Informacje techniczne

Tytuł: Pięć głównych puzzli w układance życia

Autor: Rohn Jim

Oprawa: miękka

Ilość stron: 224

Format (wymiary): A5

ISBN: 978-83-63488-15-4

Przekład (tłumacz): Jan Muranty

Redakcja i korekta: Ita Turowicz

Opracowanie graficzne: RED Paweł Brankiewicz

Skład i łamanie: RED Paweł Brankiewicz

Tytuł oryginału: The Five Major Pieces to the Life Puzzle. A Guide to Personal Success