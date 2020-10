Pewnego razu latem – Janette Oke

Od wydawcy: Jeżeli mielibyśmy opisać tą powieść jednym słowem to powiedzielibyśmy: „pogodna” ale nie sposób nie dodać również: „zachwycająca”. Historia opisywana oczami młodego chłopaka jest nie tylko ciepła – chwilami nie można powstrzymać się od głośnego śmiechu(!) a chwilami… łzy wzruszenia napływają nam do oczu. Ale we wszystkich emocjach, autorka ma wyjątkowe dar – w uczuciach fikcyjnych bohaterów z farmy w XX wieku odnajdujemy Boże Prawdy, które możemy odnieść do własnego życia.

Mężczyznom spodobają się szczere przemyślenia Josha na temat Boga, wędkowania i ciężkiej pracy na farmie a kobiety głęboko poruszą losy Lou, którą ojciec i wujek niezdarnie próbują wyswatać. Książka spodoba się też młodzieży – psikusy i pomysły, jakie wyczynia młodzież wywoła głęboki uśmiech.

Opis wydawcy

Z pewnością jest to niezwykła sytuacja, mieć osiemnastoletnią matkę, gdy samemu ma się już dwanaście lat. Ale jeśli jesteś sierotą, a ona twoją ciocią – i jedyną matką, jaką znasz – no cóż, sprawdza się to całkiem dobrze.

Dlatego tak się zaniepokoiłem usłyszawszy, że dziadek i wujek Charlie rozmawiają o znalezieniu odpowiedniego męża dla cioci Lou!

Przecież trzeba było jakoś temu przeciwdziałać. Nie mogłem stać z boku i patrzeć, jak nasza rodzina się rozpada. Dziadek z wujkiem Charliem zadawali sobie wiele trudu, by wydać ciocię Lou za mąż, stąd też i ja musiałem nieźle się napracować, by do tego nie doszło. Ale wtedy zjawił się ten młody duszpasterz i sprawy strasznie się pokomplikowały…

O serii

Akcja dzieje się na amerykańskiej farmie, na po koniec XIX wieku. Josh Jones zdaje sobie sprawę, że jego rodzina nie jest typowa, ale to jedyne życie, jakie kiedykolwiek poznał. Ciocia Lou, dziadek, wujek Charlie i pradziadek – wszyscy ukształtowali młodego mężczyznę, jakim się stał. Ale kiedy dorasta, Josh zaczyna stawiać czoła ważnym pytaniom dotyczącym życia, miłości i wiary.

Trzy miliony książek sprzedanych w serii (na świecie).

O autorce

Janette Oke

Znana kanadyjska autorka ponad 70 książek, między innymi sześciotomowej powieści Głos serca (na jej podstawie nakręcono znany w Polsce serial). W Polsce wydana została także jej bestsellerowa seria: Miłość Przychodzi Łagodnie oraz powieść z czasów biblijnych: Śledztwo Setnika.

Dane książki:

Autor: Janette Oke

Tłumaczenie: Dominika Głowa

Tytuł oryginału: Once Upon a Summer, seria: Seasons of the Heart

Seria: #PragnieniaSerc

Strony: 250

Wydawnictwo: Psalm18.pl

Rok premiery: 2019

Wersja audio:

Czyta: Artur Bocheński

Muzyka: Mateusz Mate.O Otremba

Seria: #PragnieniaSerc

Format: CD-MP3 (digipack)

Czas: 6.5 godz.

Wydawnictwo: Psalm18.pl

Rok premiery: wrzesień 2020