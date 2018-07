Pergaminy – Jerry B. Jenkins

Doktor Augie Knox wiedzie spokojne, może nawet nieco nudne życie wykładowcy akademickiego. Pewnego dnia dostaje tajemniczą wiadomość. Przyjaciel prosi, by Augie niezwłocznie udał się do Włoch.

Dwadzieścia stuleci wcześniej medyk Łukasz wspiera swojego przyjaciela Pawła z Tarsu, oczekującego w więzieniu na egzekucję po wyroku, który wydał na niego cesarz Neron. Paweł bardzo chce odzyskać swoje rękopisy, pozostawione w Troadzie. W końcu pergaminy wracają do właściciela. Wkrótce potem Paweł ginie. Wraz z nim znikają jego wspomnienia. Do czasu…

Ta wspaniała, pełna nagłych zmian akcji opowieść będzie trzymała czytelnika w napięciu do ostatnich stron.

Recenzje:

Jerry Jenkins to mistrz wśród powieściopisarzy. Tylko on potrafi przenieść czytelników ze współczesnego Teksasu do pierwszych dni istnienia chrześcijaństwa, tchnąwszy przy tym nowe życie w znajome postaci biblijne. Pergaminy to iście epicki thriller. Pod koniec lektury siedziałem jak na szpilkach, wołając: „Słodki Jezu!”.

– Todd Starnes, „Fox News”

Świetna lektura, z wartką akcją i bohaterami, którzy nie pozwalali mi oderwać się od książki. Na końcu aż mnie zatkało. Pomyślcie tylko, że któregoś dnia wszyscy spotkamy się z Pawłem i resztą świętych na uczcie Pańskiej.

– Francine Rivers, autorka bestsellerów

Dane książki:

Liczba stron: 465

Wymiary: 140 x 210 mm

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-8065-020-6

Tłumacz: Anna Wawrzyniak-Kędziorek

Rok wydania: 2017

Wydanie: Pierwsze

Wydawca: Wydawnictwo Świętego Wojciecha

Autor: Jerry B. Jenkins, James S. MacDonald

Powieści Jerry’ego B. Jenkinsa sprzedały się w ponad siedemdziesięciu milionach egzemplarzy. Wśród jego najsłynniejszych dzieł należy wymienić fenomenalną, bestsellerową serię „Powieść o Czasach Ostatecznych” (oryg. Left Behind). Dwadzieścia jego książek trafiło na listę bestsellerów „New York Timesa”, a siedem z nich debiutowało na jej pierwszym miejscu. Pozycje tego autora znaleźć można również w rankingach „USA Today”, „Publishers Weekly” oraz „Wall Street Journal”. Jenkins trafił też na okładkę „Newsweeka”. Mieszka wraz z żoną w Kolorado.