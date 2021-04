Paul Wilbur wydaje instrumentalny album „SELAH”

Najnowszy, długogrający album Paula jest zbiorem 10 utworów, których celem jest zachęcić wierzących do przemyśleń, kontemplacji i zanurzenia się w bożej atmosferze. Jest to ciekawa propozycja, jakże inna od dotychczasowych, w których głębokie przesłanie i częste użycie języka hebrajskiego stanowiły centralny punkt.

Selah jest muzycznie doskonałym albumem przenoszącym słuchacza w jeszcze inne wymiary; w których kunszt muzyczny idzie w parze z duchowym napięciem oraz przesłaniem a słuchacza rozpieszcza się i zabiera się go do miejsca odpoczynku i Bożej obecności.

Najwspanialszy album

Mike Coleman wypowiada się w następujący sposób: to niesamowity album. Słucham go regularnie. Boża obecność jest na nim widoczna i jest świetny muzycznie. Jako były współzałożyciel i dyrektor generalny „Integrity Music”, byłem zaangażowany w wiele nagrań, a ta płyta jest jednym z najwspanialszych albumów instrumentalnych, jakie kiedykolwiek słyszałem”.

SELAH

„SELAH” – większość wersji Biblii nawet nie próbuje tłumaczyć tego słowa, ale po prostu transliteruje je bezpośrednio z hebrajskiego! Wielu uważa, że termin ten oznacza „zatrzymać się i pomyśleć o tym”, jak tłumaczy to Biblia Amplified. Jak się okazuje, hebrajscy uczeni nie są tak zgodni co do tego małego słowa, jak mogłoby się wydawać. Niektórzy rozumieją je jako „chwalić” lub „podnosić”, podczas gdy inni mówią po prostu, że jest to miejsce, w którym można „zatrzymać się i wziąć oddech”.

Najlepsze myśli

Gdybym był uczonym -mówi Paul Wilbur – po prostu połączyłbym wszystkie najlepsze myśli w jedną! „Poświęć chwilę, aby zważyć to, co właśnie przeczytałeś, zaśpiewałeś lub usłyszałeś, i podnieś swoje serce w uwielbieniu dla Tego, który sam jeden jest tego godny”.

„Wszyscy śpiewają chwałę Twemu Imieniu”. Selah (Biblia TLV)

Źródło: Paul Wilbur

Tłum: M.O.

