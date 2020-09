Paul Wilbur i jego bestsellerowa płyta „Roar From Zion”

Nominowany do nagrody Dove, czołowy lider mesjanistycznej muzyki uwielbieniowej Paul Wilbur, który na całym świecie sprzedał ponad trzy miliony płyt, w kwietniu 2019 roku wydał „Roar From Zion” (Ryk z Syjonu), album będący efektem nowo nawiązanej współpracy z Venture3Media (V3M). Płyta obejmująca 14 utworów oraz towarzyszące jej DVD to koncert muzyki uwielbienia, nagrany na żywo w The Pavilion w centrum Jerozolimy w Izraelu, w czasie Święta Namiotów, w 70. rocznicę odrodzenia Państwa Izrael.

W ciągu pierwszego miesiąca po premierze, nowy projekt Wilbura sprzedał się w ponad 20 tysiącach egzemplarzy obejmujących zestaw CD/DVD, trafiając na 3. miejsce listy iTunes Christian / Gospel. Obok głównego wykonawcy, w nagraniu wzięła udział znana na scenie międzynarodowej artystka muzyczna i prezenterka telewizji z Los Angeles, Shae Wilbur.

Na płycie „Roar From Zion” usłyszymy też takich wykonawców, jak: Joshua Aaron, Sarah Liberman, Beckah Shae, Ryan i Marie Hodges, oraz światowej klasy zespół instrumentalistów izraelskich i arabskich, którym towarzyszą muzycy z Nashville.

„Ta muzyka zaprasza Króla, by wydał ryk z Syjonu i zagrzmiał z Jeruzalemu!” – wykrzykuje Wilbur, odnosząc się do słów starotestamentowego proroka Joela (Księga Joela 3:21; BW). „To piosenki, które oznajmiają nadchodzące Królestwo i chwałę Króla!”.

Roar From Zion

Na „Roar From Zion” usłyszymy dźwięki grupy instrumentalnej Nashville String Machine pod batutą Paula Millsa, oraz izraelskiego chóru, złożonego z młodych chrześcijan arabskich, Żydów mesjańskich i chrześcijan z całego świata. W efekcie powstał wyjątkowy materiał muzyczny z inspiracjami bliskowschodnimi, który brzmi jednocześnie starożytnie i świeżo, z utworami śpiewanymi po angielsku, wzbogaconymi o hebrajskie sformułowania.

„Mieliśmy wspólne uwielbienie z Niebem w miniaturze” – mówi Wilbur na Hallels.com. „Działo się to w bardzo prorockim czasie: w 70. rocznicę odrodzenia Izraela, 50. rocznicę Jerozolimy, 500-lecie Reformacji, 100-lecie Deklaracji Balfoura, w Święto Namiotów i w 20. rocznicę naszego przełomowego projektu nagraniowego ‚Jerusalem Arise!'”.

„Wierzymy, że te dźwięki rozpalą serce Kościoła na całym świecie dla odnowienia Syjonu, duchowych podwalin Kościoła” – dodaje Wilbur. „‚Roar From Zion’ proponuje nowe, dynamiczne piosenki czci i uwielbienia, składanego przed Królem wszystkich królów! Lew Judy… wydaje RYK!”.

Nagrana po przełomowych albumach, takich jak „Shalom Jerusalem”, „The Watchman” i „Jerusalem Arise!”, które przyczyniły się do ukształtowania uwielbienia kościołów i kongregacji mesjanistycznych i ewangelikalnych na całym świecie, płyta „Roar From Zion” w większości składa się z oryginalnych kompozycji, którym towarzyszą nowe wersje popularnych utworów Wilbura, „Days of Elijah” i „Adonai”.

Po koncertach

Po przedstawieniu nowej muzyki na koncertach na całym świecie, Wilbur wrócił do domu w Jacksonville na Florydzie, gdzie 7 czerwca (zeszłego roku), podczas nabożeństwa z cyklu „First Friday” w hali Celebration Church Arena odbyła się oficjalna uroczystość z okazji wydania „Roar From Zion”. Uroczystość była transmitowana online, umożliwiając udział setkom tysięcy fanów.

Paul Wilbur, który nagrywa płyty w kilku językach, od ponad 40 lat dzieli się wyjątkowym przesłaniem o Królestwie, które wykracza poza granice kulturowe, społeczne i polityczne. Czy śpiewa na wypełnionych po brzegi stadionach piłkarskich w całej Ameryce Południowej, czy zanosi swój przekaz bezpośrednio mieszkańcom Izraela, jego szczególne piosenki proroczej chwały i uwielbienia docierają do milionów.

„Nasze piosenki słyszano w 90 krajach, na żywo i osobiście, w pięciu nagranych językach, i bynajmniej jeszcze nie kończymy” – mówi Wilbur. „Dalej będziemy ogłaszać Jego chwałę na ziemi, dokądkolwiek nas poprowadzi i dopóki da nam oddech!”.

Oto pełna lista utworów na płycie „Roar From Zion”:

1. Prologue – Roar From Zion Overture (Live);

2. Roar From Zion (Live);

3. Song of Victory (Live);

4. Adonai (Live);

5. B’elohim / Forever Amen (Live);

6. It Is Good to Praise the Lord (Live);

7. The King Is Coming (z udziałem Beckah Shae) (Live);

8.You Are Holy (z udziałem Joshua Aaron);

9. Your Love Is Far Better (Live);

10. Even So (Live);

11. Endless (z udziałem Shae Wilbur) (Live);

12. O We Praise (z udziałem Ryan & Marie Hodges) (Live);

13. Days of Elijah (Live);

14. Great Is the Lord (Hallelujah) (z udziałem Sarah Liberman) (Live).

Autor: Herb Longs

Źródło: The Christian Beat

