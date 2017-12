Patriarchat Łaciński Jerozolimy: nie dla jednostronnych rozwiązań

„Żadnego jednostronnego rozwiązania nie można uważać za właściwe, Jerozolima jest bowiem skarbem całej ludzkości” – w ten sposób tamtejszy Patriarchat Łaciński komentuje uznanie tego miasta przez prezydenta USA za stolicę Izraela. Stwierdza, że dyskusji na temat statusu Jerozolimy „nie można ograniczać do kwestii terytorialnych czy politycznych, ponieważ jest to miasto wyjątkowe, należy do dziedzictwa całego świata, ma uniwersalne powołanie, które przemawia do miliardów ludzi na świecie, wierzących i niewierzących”. Patriarchat wyraża zaniepokojenie nieprzewidywalnymi konsekwencjami, jakie może przynieść decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, i wzywa, by nie stwarzać pretekstów do nowych aktów przemocy na Bliskim Wschodzie.

„Jakiekolwiek polityczne czy religijne roszczenia wyłączności są przeciwne logice właściwej temu miastu – czytamy w komunikacie. – Każdemu mieszkańcowi Jerozolimy i turyście czy pielgrzymowi do niej przybywającemu winno się umożliwić zrozumienie i przyjęcie orędzia dialogu, współistnienia i szacunku, które to Święte Miasto przypomina, a które my często ranimy naszym postępowaniem. Nic nie przeszkadza, by Jerozolima była narodowym symbolem obu ludów, które chcą ją mieć za swoją stolicę. Izraelczycy i Palestyńczycy winni co do tego osiągnąć zgodne ze sprawiedliwością porozumienie”. Patriarchat Łaciński zwraca uwagę, że Jerozolima to duchowa stolica dla wielu narodów świata, pielgrzymujących tam, aby się modlić i spotkać swych braci i siostry w wierze. Dlatego sakralność tego miasta nie ogranicza się do poszczególnych obiektów czy zabytków, ale zawiera się w całym jego dziedzictwie, w „jego Miejscach Świętych i wspólnotach z ich szpitalami, szkołami oraz działalnością kulturalną i społeczną”.

za Rad. Watykanskie