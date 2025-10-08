Pat Barrett prezentuje czwarty album studyjny „I’ve Got A Fire”

Nominowany do GRAMMY artysta Pat Barrett wydał 3 X swój czwarty album studyjny „I’ve Got A Fire” (nakładem Bowyer & Bow / CCMG). Nowy, 11-utworowy projekt jest już dostępny na wszystkich platformach streamingowych.

Ta premiera to dla Barretta wyjście na nowe, twórcze terytorium – album łączy sugestywne obrazy i pejzaże dźwiękowe, które są jednocześnie żywe, pełne radości, głęboko poruszające i refleksyjne. Dla artysty była to również osobista próba. „Zaraz powiem coś, co może zabrzmieć dziwnie, ale przez większość życia robiłem w zasadzie to samo” – przyznaje Pat Barrett. „Te utwory były dla mnie wyzwaniem, zachętą i impulsem, by iść dalej w mojej wierze”.

„I’ve Got A Fire” to album pełen utworów, które balansują między radością a głębią przekazu. W ramach zapowiedzi płyty ukazały się trzy single, które doskonale oddają jej różnorodność. Pierwszy z nich – „Praise The Lord Forever” – inspirowany Psalmem 103:1, niesie ciepło i znajomy klimat niedzielnego poranka. Utwór tytułowy, „I’ve Got A Fire”, pulsuje energią rodem z lat 80., a towarzyszący mu barwny teledysk z udziałem ojca Barretta doskonale oddaje ducha utworu – niegasnącą radość zakorzenioną w rzeczach wiecznych.

Z kolei bardziej intymny charakter ma ballada „Hard Part Of A Dream” – najbardziej osobisty utwór Barretta, pełen szczerości i nadziei. Artysta opowiada w nim o odwadze potrzebnej do realizacji marzeń zaszczepionych w sercu. Bo choć ich wyobrażenie przychodzi łatwo, prawdziwym wyzwaniem okazuje się wytrwałość w ich urzeczywistnianiu.

Jesienią tego roku i w 2026 roku Pat Barrett ruszy w trasę koncertową, prezentując utwory z „I’ve Got A Fire” na żywo. Dołączy do Brandona Lake’a podczas jego trasy „King of Hearts Tour”, która rozpoczęła się w tym tygodniu. Trasa obejmuje 50 koncertów i zakończy się 2 maja 2026 roku w Charleston, w Karolinie Południowej.

Źródło: TCB