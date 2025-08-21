Dziś artysta i autor tekstów Pat Barrett prezentuje nowy utwór zatytułowany I’ve Got A Fire. To energetyczna kompozycja w stylu rocka lat 80., której brzmienie trafia do słuchaczy w każdym wieku. Wraz z premierą piosenki ukazał się także oryginalny teledysk, w którym występuje ojciec Barretta – charyzmatyczna i barwna postać.

– Wciąż pamiętam te pierwsze chwile, kiedy powiedziałem Jezusowi „tak”. Byłem wtedy młody, ale mimo upływu lat ten sam ogień wciąż we mnie płonie, i to jeszcze silniej – wspomina Pat Barrett. – I’ve Got A Fire to muzyczny wyraz tego płomienia w mojej duszy, radości, która rośnie, gdy świętujemy to, co wieczne i niezniszczalne.

To już drugi singiel zapowiadający nadchodzący album Barretta, którego premiera planowana jest na jesień. Latem artysta zaprezentował utwór Praise The Lord Forever, który – jak sam mówi – „brzmi jak niedzielny poranek zamknięty w piosence”.

W październiku Pat Barrett wyruszy w trasę koncertową King of Hearts Tour, podczas której wystąpi u boku Brandona Lake’a. Gościem specjalnym będzie Franni Cash. Poniżej znajdziesz daty koncertów w poszczególnych miastach – wiele z nich jest już wyprzedanych lub ma ograniczoną liczbę dostępnych biletów, dlatego warto się pospieszyć.

Pat Barrett to jeden z czołowych twórców współczesnej muzyki uwielbieniowej. Ma na koncie współautorstwo wielu znanych utworów, w tym Build My Life – hitu, który zdobył pierwsze miejsce na listach Billboard Christian Airplay i Billboard Christian AC, a także status złotej płyty RIAA. Do jego najpopularniejszych piosenek należą również Good Good Father, The Way (New Horizon) oraz nominowany do GRAMMY singiel Praise zespołu Elevation Worship z 2024 roku.

Do tej pory jego twórczość zgromadziła ponad 713 milionów odsłuchów, a na Spotify ma 1,8 miliona słuchaczy miesięcznie.

Źródło: TCB