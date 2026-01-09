Pastor zamordowany w Kolumbii podczas świętowania sylwestra z rodziną

54-letni pastor został zastrzelony przez uzbrojonych napastników w noc sylwestrową na północy Kolumbii, gdy przebywał z rodziną. Do zabójstwa doszło w dzielnicy Santa Elena w gminie Fundación, w departamencie Magdalena.

Jak poinformowała organizacja Christian Solidarity Worldwide (CSW) z siedzibą w Wielkiej Brytanii, powołując się na dane policji, pastor José Otoniel Ortega został postrzelony około północy 31 grudnia, gdy świętował nadejście Nowego Roku w gronie bliskich. Mężczyznę przewieziono do pobliskiej kliniki, gdzie zmarł wskutek odniesionych obrażeń.

Władze departamentu Magdalena rozpoczęły skoordynowane śledztwo we współpracy z Prokuraturą Generalną, mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawców. Zaapelowano do mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w dochodzeniu, poprzez lokalne numery alarmowe.

Zabójstwo wywołało falę oburzenia wśród liderów religijnych w całej Kolumbii. Ogólnokrajowe sieci ewangelikalne wydały oświadczenia potępiające zbrodnię. Pastor Ortega był związany z Kościołem Pełnej Ewangelii (Foursquare Gospel Church) i pełnił posługę duszpasterską w Fundación.

Wcześniejsze doniesienia błędnie wskazywały, że należał do Kościoła Zielonoświątkowego.

CSW określiło śmierć pastora jako „zaplanowane, celowe zabójstwo”, wskazując na moment i sposób przeprowadzenia ataku.

„CSW składa najgłębsze kondolencje rodzinie i wspólnocie kościelnej pastora José Otoniela Ortegi w związku z tą stratą” – przekazała w oświadczeniu Anna Lee Stangl, dyrektorka ds. rzecznictwa w CSW. – „Okoliczności ataku – przeprowadzonego w trakcie rodzinnego świętowania Nowego Roku – jednoznacznie wskazują, że było to działanie zaplanowane i wymierzone w konkretną osobę.”

Władze jego Kościoła określiły Ortegę jako oddanego duszpasterza, zaangażowanego w służbę.

Rada Kościołów Ewangelikalnych Kolumbii wydała oświadczenie, w którym podkreślono, że zbrodnia dotknęła nie tylko lokalną wspólnotę Ortegi, ale całą chrześcijańską społeczność w kraju. Organizacja wezwała do wymierzenia sprawiedliwości i położenia kresu przemocy wobec liderów religijnych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaapelowało do lokalnych władz cywilnych i policyjnych o szybkie ujęcie sprawców. Przypomniało również o konstytucyjnie gwarantowanych prawach związanych z wolnością religijną – w tym o prawie do życia i bezpieczeństwa przysługującym liderom religijnym i ich wspólnotom.

Jak informuje CSW, zabójstwo Ortegi to kolejny przypadek z serii ataków na duchownych w Kolumbii.

Między grudniem 2024 a listopadem 2025 roku w kraju zginęło co najmniej dziesięciu protestanckich duchownych, a jeden ksiądz katolicki został uprowadzony. Wśród ofiar był także inny pastor z departamentu Magdalena, zabity w styczniu 2025 roku.

Organizacja podkreśla, że liderzy religijni na terenach objętych konfliktem zbrojnym są często celem ataków ze strony grup przestępczych uczestniczących w trwającym od lat wewnętrznym konflikcie zbrojnym. Nielegalne ugrupowania zbrojne dążą do utrzymania kontroli terytorialnej i tłumienia sprzeciwu.

Przedstawiciele Kościoła i grupy działające na rzecz praw człowieka wyrażają również zaniepokojenie ostatnimi zmianami w systemie ochrony państwowej. CSW poinformowało, że rządowe reformy objęły m.in. dekret 1066, z którego usunięto zapis uznający liderów religijnych za grupę szczególnie narażoną i uprawnioną do specjalnych środków bezpieczeństwa w ramach Krajowego Systemu Ochrony.

Organizacje te apelują do społeczności międzynarodowej o monitorowanie ataków na osoby duchowne oraz wspieranie działań na rzecz pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności.

Uroczystości pogrzebowe pastora Ortegi miały odbyć się w jego kościele w Fundación. Śledztwo prowadzone przez policję nadal trwa.

Autor: Anugrah Kumar,

Źródło: Christian Post