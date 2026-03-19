Pastor zabity w ataku na dzielnicę chrześcijańską w Nigerii

26 lutego w stanie Kaduna w Nigerii uzbrojeni napastnicy, podejrzewani o związki z pasterzami Fulani, zabili pastora i uprowadzili dziesiątki chrześcijan – poinformowali mieszkańcy regionu.

Ofiarą był pastor Joshua Ajiya z Kościoła Evangelical Reformed Church of Christ (ERCC), który zginął około godz. 20:30 podczas ataku na wioskę Dorowa Maitozo w okręgu Sanga zamieszkałą w większości przez chrześcijan. Duchowny pełnił tam posługę zaledwie od dwóch miesięcy.

Jak relacjonują świadkowie, napastnicy wtargnęli do społeczności Dorowa w regionie Ninzo, zabijając pastora i porywając wielu mieszkańców. Część osób nadal uznaje się za zaginione. W ostatnim czasie miejscowość zmaga się z nasilającymi się problemami z bezpieczeństwem.

Do ataku doszło po podobnym incydencie z 5 stycznia w pobliskiej wiosce Arak, gdzie uprowadzono ponad 30 chrześcijan, a dwie osoby zginęły.

Z danych organizacji Open Doors wynika, że Nigeria pozostaje najniebezpieczniejszym krajem dla chrześcijan – między październikiem 2024 a wrześniem 2025 roku zginęło tam 3490 osób, czyli 72 proc. wszystkich ofiar na świecie. Kraj zajmuje 7. miejsce na liście państw, w których najtrudniej wyznawać chrześcijaństwo.

Choć większość Fulani nie ma związków z ekstremizmem, część grup przyjmuje radykalną ideologię islamistyczną i stosuje taktyki podobne do Boko Haram czy ISWAP, celowo atakując chrześcijan – wskazuje raport brytyjskiej APPG.

Według liderów chrześcijańskich przemoc w środkowej Nigerii wynika m.in. z prób przejmowania ziem oraz presji środowiskowej związanej z pustynnieniem. W regionie działają także ugrupowania dżihadystyczne, a liczba porwań dla okupu rośnie.

Przemoc rozprzestrzenia się również na południe kraju. W północno-zachodniej Nigerii pojawiła się nowa grupa terrorystyczna Lakurawa, powiązana z siatką Al-Kaidy JNIM, dysponująca nowoczesnym uzbrojeniem i radykalną agendą islamistyczną.

Źródło opr.: Morning Star News