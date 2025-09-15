Pastor z San Diego śmiertelnie postrzelony w swoim domu

Pastor z hrabstwa San Diego (USA) został w tym tygodniu zastrzelony we własnym domu, co wstrząsnęło jego społecznością. Podejrzany trafił do aresztu, a śledztwo trwa.

Biuro szeryfa hrabstwa San Diego potwierdziło śmierć pastora Felipe Ascencio, który w niedzielne popołudnie został śmiertelnie postrzelony w swoim domu przy Eighth Street w Ramonie – podała stacja KGTV.

Funkcjonariusze nie ujawnili tożsamości podejrzanego ani możliwego motywu, informując jedynie, że osoba ta znajduje się w areszcie, a sprawa jest wciąż badana.

Ascencio pełnił posługę pastora w kościele Templo Monte Horeb, gdzie znany był nie tylko z kazalnicy. Wieloletni wierni określali go jako mentora, ojca i osobistego przewodnika.

– Przez chwilę nie mogliśmy w to uwierzyć – powiedział cytowany przez media Miguel Hernandez, członek wspólnoty. – Jeszcze w środę mieliśmy nabożeństwo i wciąż czekaliśmy, że wejdzie, przywita się z każdym i uśmiechnie.

Jego śmierć wstrząsnęła wspólnotą i mieszkańcami Ramony.

Francisco Tomas, bliski przyjaciel, wspominał, że Ascencio przyjął go pod swój dach w trudnym okresie życia.

Z kolei Jesus Flores, który dorastał, uczęszczając do Templo Monte Horeb, mówił, że pastor udzielił mu nieocenionego wsparcia emocjonalnego w ciężkich chwilach.

Ascencio pozostawił żonę i dwoje dzieci. Przyjaciele podkreślają, że był oddanym mężem i ojcem, a jego wpływ sięgał daleko poza mury kościoła.

– Zostawił po sobie przykład, który wszyscy powinniśmy naśladować – by kochać bliźnich – dodał Tomas. – Był dobrym przyjacielem, kochającym mężem, troskliwym ojcem i najlepszym pastorem, jakiego można sobie wymarzyć.

W obliczu tragedii społeczność rozpoczęła organizowanie działań pomocowych. Uruchomiono zbiórkę na platformie GoFundMe, aby wesprzeć żonę i dzieci pastora w pokryciu kosztów związanych ze zbrodnią.

„Drodzy mieszkańcy Ramony, w tym niezwykle trudnym czasie dla mojej rodziny zwracam się do was z ciężkim sercem w imieniu mojej siostry Abigail. Spotkała ją niewyobrażalna strata ukochanego męża, Felipe — oddanego ojca dwojga dzieci i pastora Kościoła Mount Horeb w Ramonie” – napisał organizator zbiórki.

W oświadczeniu czytamy dalej: „Pokornie prosimy o wsparcie w pokryciu kosztów związanych z tą tragedią, gdyż nagła strata nałożyła na rodzinę ogromne brzemię. Każdy, nawet najmniejszy dar, będzie miał znaczenie i przyniesie otuchę w tym bolesnym czasie.”

Na zakończenie dodano: „Z całego serca dziękujemy za waszą życzliwość, modlitwy i hojność. Niech Bóg wam błogosławi.”

Źródło: Christian Post