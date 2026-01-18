Dla dzieci
Muzyka

Pastor z Nikaragui przetrzymywany bezprawnie przez sześć miesięcy został zwolniony

18/01/2026Aktualizowane: 17/01/2026
Pastor Rudy Palacios Vargas (Photo: Christian Solidarity Worldwide)

Pastor przetrzymywany w odosobnieniu, bez kontaktu ze światem zewnętrznym, przez prawie sześć miesięcy w Nikaragui został zwolniony.

Pastor Rudy Palacios Vargas został aresztowany 17 lipca 2025 roku w Jinotepe, w departamencie Carazo, w ramach skoordynowanej serii operacji przeprowadzonych przez policję oraz „wolontariuszy” w maskach.

Wśród innych zatrzymanych podczas tej operacji znaleźli się jego siostra Jéssica Palacios Vargas, dwaj szwagrowie, Pedro José López i Armando José Bermudez Mojica, a także jego przyjaciel i działacz polityczny, Mauricio Alonso Petri. Aresztowany został również syn Petriego, Mauricio Alonso Estrada, który jest także członkiem zespołu uwielbienia w kościele pastora Vargasa, a także przyjaciółka rodziny Vargasów, Olga María Lara Rojas.

Mechanizm ds. Uznawania Więźniów Politycznych w Nikaragui opublikował oświadczenie na platformie X, potwierdzając, że pastor Vargas, członkowie jego rodziny oraz Mauricio Alonso Estrada znaleźli się w grupie 20 więźniów politycznych, którzy 10 stycznia zostali zwolnieni z obecnego rodzaju aresztu.

Na tym jednak historia się nie kończy. Pastor Vargas, jego siostra oraz Armando José Bermudez Mojica przebywają obecnie w areszcie domowym. Ich przemieszczanie się jest podobno ograniczone, a oni sami żyją pod nadzorem.

Tymczasem Olga Lara Rojas, Mauricio Alonso Estrada i Pedro José López zostali zwolnieni z zastosowaniem „środków zapobiegawczych”. Choć są na wolności, muszą regularnie stawiać się na lokalnym posterunku policji.

Możesz pomóc? Przekaż 5 zł aby serwis dalej działał.

Mauricio Alonso Petri zmarł tragicznie w sierpniu, wciąż przebywając w areszcie.

Anna Lee Stangl, dyrektor ds. rzecznictwa i liderka zespołu ds. obu Ameryk w Christian Solidarity Worldwide (CSW), powiedziała: „Chociaż jesteśmy wdzięczni, że ci ludzie po prawie sześciu miesiącach detencji w odosobnieniu będą mogli spotkać się z częścią swoich bliskich, ani pastor Rudy Palacios Vargas, ani jego przyjaciele i członkowie rodziny nie powinni być objęci aresztem domowym ani środkami zapobiegawczymi.

„Ich uwolnienie nie cofa niesprawiedliwości, jaka ich spotkała. Wzywamy rząd Nikaragui do przyznania im pełnej wolności, bez żadnych warunków, oraz do natychmiastowego uwolnienia wszystkich pozostałych więźniów politycznych, w tym pastora Efréna Antonio Vílcheza Lópeza.

„Wzywamy społeczność międzynarodową do utrzymania presji na reżim Ortegi-Murillo, aby zapewnić poszanowanie praw człowieka i żeby ich zbrodnie nie pozostały bez kary”.

Pastor Lopez przebywa w więzieniu od maja 2022 roku za potępienie przemocy rządu wobec protestujących w 2018 roku. Odsiaduje 23-letni wyrok za zarzuty, które CSW określa jako „fałszywe”.

Źródło: Christian Today

Logo Facebooka Kontynuuj rozmowę na naszej stronie na Facebooku.

Tagi
18/01/2026Aktualizowane: 17/01/2026
pokaż więcej

Podobne wiadomości

Audience of One

Heather Headley i jej album „Audience of One”

14/01/2026
Honest Conversations

Katy Nichole – Honest Conversations

09/01/2026
Dear Jesus

We The Kingdom prezentuje nowy album „Dear Jesus”, który ukaże się 30 stycznia

14/12/2025
The Greatest Gift of All

Stryper wydał długo oczekiwany album świąteczny „The Greatest Gift Of All”

04/12/2025
Kliknij aby skomentować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button