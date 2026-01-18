Pastor z Nikaragui przetrzymywany bezprawnie przez sześć miesięcy został zwolniony

Pastor przetrzymywany w odosobnieniu, bez kontaktu ze światem zewnętrznym, przez prawie sześć miesięcy w Nikaragui został zwolniony.

Pastor Rudy Palacios Vargas został aresztowany 17 lipca 2025 roku w Jinotepe, w departamencie Carazo, w ramach skoordynowanej serii operacji przeprowadzonych przez policję oraz „wolontariuszy” w maskach.

Wśród innych zatrzymanych podczas tej operacji znaleźli się jego siostra Jéssica Palacios Vargas, dwaj szwagrowie, Pedro José López i Armando José Bermudez Mojica, a także jego przyjaciel i działacz polityczny, Mauricio Alonso Petri. Aresztowany został również syn Petriego, Mauricio Alonso Estrada, który jest także członkiem zespołu uwielbienia w kościele pastora Vargasa, a także przyjaciółka rodziny Vargasów, Olga María Lara Rojas.

Mechanizm ds. Uznawania Więźniów Politycznych w Nikaragui opublikował oświadczenie na platformie X, potwierdzając, że pastor Vargas, członkowie jego rodziny oraz Mauricio Alonso Estrada znaleźli się w grupie 20 więźniów politycznych, którzy 10 stycznia zostali zwolnieni z obecnego rodzaju aresztu.

Na tym jednak historia się nie kończy. Pastor Vargas, jego siostra oraz Armando José Bermudez Mojica przebywają obecnie w areszcie domowym. Ich przemieszczanie się jest podobno ograniczone, a oni sami żyją pod nadzorem.

Tymczasem Olga Lara Rojas, Mauricio Alonso Estrada i Pedro José López zostali zwolnieni z zastosowaniem „środków zapobiegawczych”. Choć są na wolności, muszą regularnie stawiać się na lokalnym posterunku policji.

Mauricio Alonso Petri zmarł tragicznie w sierpniu, wciąż przebywając w areszcie.

Anna Lee Stangl, dyrektor ds. rzecznictwa i liderka zespołu ds. obu Ameryk w Christian Solidarity Worldwide (CSW), powiedziała: „Chociaż jesteśmy wdzięczni, że ci ludzie po prawie sześciu miesiącach detencji w odosobnieniu będą mogli spotkać się z częścią swoich bliskich, ani pastor Rudy Palacios Vargas, ani jego przyjaciele i członkowie rodziny nie powinni być objęci aresztem domowym ani środkami zapobiegawczymi.

„Ich uwolnienie nie cofa niesprawiedliwości, jaka ich spotkała. Wzywamy rząd Nikaragui do przyznania im pełnej wolności, bez żadnych warunków, oraz do natychmiastowego uwolnienia wszystkich pozostałych więźniów politycznych, w tym pastora Efréna Antonio Vílcheza Lópeza.

„Wzywamy społeczność międzynarodową do utrzymania presji na reżim Ortegi-Murillo, aby zapewnić poszanowanie praw człowieka i żeby ich zbrodnie nie pozostały bez kary”.

Pastor Lopez przebywa w więzieniu od maja 2022 roku za potępienie przemocy rządu wobec protestujących w 2018 roku. Odsiaduje 23-letni wyrok za zarzuty, które CSW określa jako „fałszywe”.

Źródło: Christian Today