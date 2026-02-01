Pastor uwięziony bo nastolatka odeszła od Islamu

Sudańska rodzina, która wyrzuciła z domu 18-letnią krewną w obozie dla uchodźców w Sudanie Południowym za przyjęcie Chrystusa, doprowadziła do uwięzienia pastora, oskarżając go o porwanie, podają źródła.

Jak powiedział lokalny informator pragnący zachować anonimowość, Hassan Ibrahim Kaki, muzułmański brat niedawno nawróconej Amony Ibrahim Kaki, 20 stycznia siłą zaciągnął pastora Josepha Shawisha z kościoła Glory Baptist Church w obozie dla uchodźców Ajoang Thok na posterunek policji w obozie.

Policja wciąż przetrzymuje go w areszcie, ale nie postawiono mu zarzutu popełnienia przestępstwa, dodało źródło.

Amona Kaki, uchodźczyni z sudańskiego regionu Gór Nuba, mieszkająca w obozie dla uchodźców Ajoung Thok, uwierzyła w Chrystusa w grudniu po tym, jak przez dwa lata potajemnie czytała Biblię. Po tym, jak rodzina 8 stycznia wyrzuciła ją z domu, początkowo schroniła się w innym domu w obozie, a następnie, szukając bezpieczeństwa, udała się do domu lidera kościelnego poza obozem, powiedziało źródło.

Jak dodał, jej muzułmańska rodzina nieustannie grozi kościołowi, domagając się jej powrotu.

„Rodzina mówi, że kościół poniesie konsekwencje i że nie wypuszczą pastora z więzienia, ponieważ wierzą, iż to on sprawił, że dziewczyna zmieniła religię” – powiedziało źródło.

Przywódcy kościelni odmówili odesłania jej do rodziny, mówiąc, że groziłoby jej poważne niebezpieczeństwo.

„Nie pozwoliłbym jej wrócić, bo bardzo dobrze znam reakcję rodziny” – powiedział jeden z liderów kościelnych. „Zawsze z nimi rozmawiam i nie są zadowoleni z decyzji tej dziewczyny. Dlatego chcę, żeby dziewczyna została ze mną, ponieważ jest bardzo młoda i powrót byłby dla niej ryzykowny”.

Amona Kaki mówi, że w razie powrotu do domu boi się o swoje życie.

„Moja matka wzięła kamień i przegoniła mnie z domu, a mój starszy brat powiedział mi, że nigdy nie będziemy mieszkać razem w jednym domu i że jedno z nas musi umrzeć” – powiedziała jednemu ze źródeł. „Powiedział, że dopóki żyje, nigdy nie pozwoli mi mieszkać w tym domu”.

Amona Kaki znalazła Biblię w pokoju swojego starszego brata, gdy ten był w podróży. Ponieważ używała pokoju do nauki, zaczęła potajemnie czytać Biblię codziennie, a w czasie egzaminów modliła się, by Bóg jej pomógł. Gdy, jak powiedziała, Pan odpowiadał na jej modlitwy, uwierzyła w Chrystusa.

Uczestniczyła w nabożeństwie 30 listopada, a 25 grudnia wyznała swoją wiarę przed kościołem. Muzułmanin, który zobaczył ją na nabożeństwie, doniósł o tym jej rodzinie.

Przywódcy kościelni wzywają Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców do interwencji oraz zapewnienia ochrony i przesiedlenia w takich przypadkach. W skali regionu przywódcy kościelni wyrazili zaniepokojenie brakiem ochrony dla uchodźców we Wschodniej Afryce, którzy przechodzą na chrześcijaństwo.

Sudan jest w 93 procentach muzułmański; wyznawcy tradycyjnych religii etnicznych stanowią 4,3 procent ludności, natomiast chrześcijanie 2,3 procent, według danych Joshua Project.

Sudan został sklasyfikowany na 4. miejscu wśród 50 krajów, w których najtrudniej jest być chrześcijaninem, w Światowym Indeksie Prześladowań 2026 (World Watch List, WWL) organizacji Open Doors. Po raz pierwszy od sześciu lat Sudan wypadł z pierwszej dziesiątki listy WWL, kiedy w 2021 roku po raz pierwszy zajął 13. miejsce.

Departament Stanu USA w 2019 roku usunął Sudan z listy Krajów Szczególnej Troski (Countries of Particular Concern, CPC), które dopuszczają się lub tolerują „systematycznych, trwających i rażących naruszeń wolności religijnej”, i przeniósł go na listę obserwacyjną. Wcześniej Sudan był określany jako kraj CPC w latach 1999–2018.

W grudniu 2020 roku Departament Stanu skreślił Sudan ze swojej Specjalnej Listy Nadzoru.

Źródło: Morning Star News