Pastor skazany za głoszenie Ewangelii w pobliżu placówek aborcyjnych

Emerytowany pastor został uznany za winnego naruszenia „strefy bezpiecznego dostępu” wokół kliniki aborcyjnej po tym, jak wygłosił kazanie oparte na wersecie Jana 3:16.

78-letni pastor Clive Johnston został uznany za winnego przez sąd okręgowy podczas rozprawy przed sądem magistrackim w Coleraine w Irlandii Północnej w czwartek.

Skazano go za dwa naruszenia ustawy o usługach aborcyjnych i „strefach bezpiecznego dostępu” po tym, jak w lipcu 2024 roku poprowadził nabożeństwo pod gołym niebem na obrzeżach strefy buforowej przy szpitalu Causeway Hospital w Coleraine.

Jak podaje organizacja The Christian Institute, wspierająca jego sprawę, dziadkowi siedmiorga wnucząt grozi wpis do rejestru karnego oraz grzywny sięgające kilku tysięcy funtów.

Pastor Johnston, były przewodniczący Stowarzyszenia Kościołów Baptystycznych w Irlandii, analizuje obecnie swoje możliwości prawne i najprawdopodobniej złoży apelację.

Komentując wyrok, zaprzeczył, jakoby kogokolwiek nękał, i określił swoje skazanie jako „mroczny dzień dla chrześcijańskiej wolności”.

– Odprawiliśmy niewielkie niedzielne nabożeństwo pod gołym niebem w pobliżu szpitala. W ogóle nie poruszaliśmy kwestii aborcji. A jednak przepisy dotyczące stref buforowych są tak szerokie, że uznano odprawienie nabożeństwa za przestępstwo. W wieku 78 lat po raz pierwszy w życiu zostałem skazany za przestępstwo – powiedział.

Dodał również:

– Jeśli ktoś wywołuje zamieszki, podżega do przemocy, nęka ludzi lub werbalnie ich atakuje, to oczywiście należy go ścigać. Ale ja nie robiłem żadnej z tych rzeczy, co potwierdza nagranie policyjne i co przyznają wszyscy zaangażowani w tę sprawę.

Jan 3:16 to jeden z najbardziej znanych i cenionych wersetów biblijnych. Brzmi on: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swego Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

Przed rozprawą pastora Johnstona zastępca dyrektora The Christian Institute, Simon Calvert, powiedział, że Jan 3:16 „to wspaniały i powszechnie znany werset, który nie ma nic wspólnego z aborcją”.

Oskarżył policję i Prokuraturę Publiczną o „przekroczenie granic” i stwierdził, że głoszenia Ewangelii nie należy utożsamiać z protestem przeciwko aborcji.

– W naszym kraju mamy niezwykłą wolność dzielenia się chrześcijańskim przesłaniem. Dlatego podjęliśmy się tej sprawy – powiedział.

– Ściganie pastora Johnstona za głoszenie słów „Bóg tak umiłował świat” w pobliżu szpitala podczas spokojnej niedzieli to szokująca nowa próba ograniczenia wolności religii i wolności słowa w części świata, gdzie otwarte nabożeństwa ewangelizacyjne są elementem lokalnej kultury.

Źródło: Christian Today