Pastor skazany na więzienie za ewangelizowanie

Pastor Keshav Raj Acharya z kościoła Obfitego Plonu w Pokhara w Nepalu został pierwszy raz aresztowany w marcu 2020 r., gdy opublikowano nagranie wideo, w którym powiedział, że przez modlitwę można być uzdrowionym z wirusa COVID-19. Pastor zaprzecza, by kiedykolwiek publikował to nagranie. Początkowo zwolniono go za kaucją, lecz później ponownie aresztowano i oskarżono o „obrazę uczuć religijnych” oraz „próby nawracania”. Pastora Keshava przetrzymywano w odległej części kraju z ograniczonym dostępem dla transportu.

Pastor skazany

22 listopada 2021 r. pastor Keshav został skazany za prozelityzm, przestępstwo, za które może grozić wyrok do pięciu lat więzienia i/lub grzywny. Mimo przepisów pozwalających mu na pozostanie na wolności aż do zakończenia procesu apelacyjnego, od razu po skazaniu zabrano go do więzienia.

30 listopada pastor usłyszał wyrok dwóch lat więzienia i grzywny w wysokości 20 tysięcy rupii (około 700 złotych). Wskutek wniesienia przez jego prawnika skargi na łamanie procedur prawnych, zostanie zwołane posiedzenie Sądu Najwyższego, który oceni przebieg postępowania w sprawie pastora Keshava.

Módlmy się…

Módlmy się, by Bóg zainterweniował w sprawie pastora Keshava, aby doszło do uchylenia jego wyroku. Módlmy się też, by ten pastor skazany mógł dalej swobodnie nieść Nepalczykom nadzieję i zbawienie, do jakich mamy dostęp przez wiarę w Chrystusa.

Módlmy się, by Duch Święty potężnie działał w sercach osób zaangażowanych w jego sprawę, objawiając prawdę Ewangelii i rzeczywistość Chrystusa Zbawiciela.

Źródła: Christian Solidarity Worldwide, Steadfast Global, Reformatorisch Dagblad

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

Podobne: Nepal: Boże cuda i coraz większe prześladowania