Pastor ranny w ataku na kościół w Ugandzie

12/01/2026Aktualizowane: 11/01/2026

Uganda Pastor Joseph Kanooni z Kościoła Revival Mission Centre został poważnie ranny w wyniku brutalnego ataku, do którego doszło 21 grudnia w miejscowości Kaliro we wschodniej Ugandzie – podają źródła.

Pastor przebywał sam na terenie kościoła około godziny 18:00, przygotowując się do całonocnego nabożeństwa modlitewnego, gdy został zaatakowany przez pięciu mężczyzn uzbrojonych w kije i ostre narzędzia. Napastnicy, jak relacjonuje, oskarżyli go o „wprowadzanie ich dzieci w błąd” i zachęcanie ich do uczęszczania na nabożeństwa.

Pastor Kanooni rozpoznał dwóch sprawców – Ismaela Mukulu i Fahadiego Kuluzę – z którymi wcześniej prowadził publiczne debaty religijne podczas wydarzeń ewangelizacyjnych. Mężczyźni ci mieli już wcześniej grozić pastorowi.

– Zaatakowali mnie nagle, gdy pracowałem w kościele – powiedział pastor Kanooni w rozmowie z Morning Star News ze szpitalnego łóżka. – Próbowałem się bronić, ale zostałem pokonany i straciłem przytomność. Gdy ją odzyskałem, byłem już w szpitalu, gdzie udzielano mi pomocy.

Członkowie wspólnoty, którzy później przybyli na miejsce, znaleźli go ciężko rannego za budynkiem kościoła. Pastor miał głębokie rany cięte na ręce i plecach.

– Przynieśliśmy mu jedzenie, bo pracował sam – relacjonuje Solomon Kiseka, jeden z wiernych, który go odnalazł. – Gdy nie znaleźliśmy go w środku, zaczęliśmy szukać na zewnątrz i usłyszeliśmy jego wołanie o pomoc. Natychmiast zorganizowaliśmy transport i zawieźliśmy go do pobliskiej kliniki gdzie udzielono mu pierwszej pomocy.

Pastor został później przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł dalsze leczenie. Jego stan określany jest jako stabilny.

Policja we wschodniej Ugandzie prowadzi poszukiwania pięciu podejrzanych o dokonanie ataku.

Lokalni przywódcy kościelni potępili atak i wezwali władze do aresztowania podejrzanych i postawienia ich przed sądem. Zaapelowali również o zachowanie spokoju wśród społeczności w trakcie trwania śledztwa.

Policja nie wydała dotąd oficjalnego komunikatu, jednak według źródeł sprawa została zgłoszona, a dochodzenie jest w toku. Napastnicy nadal pozostają na wolności.

Atak ten to kolejny przypadek prześladowań chrześcijan w Ugandzie, które dokumentuje Morning Star News.

Konstytucja Ugandy oraz inne akty prawne gwarantują wolność religijną, w tym prawo do głoszenia swojej wiary i zmiany wyznania. Muzułmanie stanowią nie więcej niż 12 procent ludności Ugandy, przy czym największe ich skupiska znajdują się we wschodnich regionach kraju.

Źródło: Morning Star News

