Pastor przeżył atak we wrześniu, został zastrzelony w grudniu na oczach córki

Pakistan: Prezbiterański pastor, który przeżył atak we wrześniu, został w ubiegłym tygodniu zastrzelony przez niezidentyfikowanego napastnika przed swoim domem, na oczach córki – poinformowała jego rodzina.

Pastor Kamran Salamat z Gujranwali miał właśnie odwieźć w piątek (5 grudnia) swoją 16-letnią córkę do college’u, gdy niezidentyfikowany motocyklista otworzył do niego ogień z pistoletu, trafiając go w prawy nadgarstek, lewe ucho i dolną część brzucha – przekazał szwagier ofiary, pastor Shahzad Salman. Pastor Salamat miał 45 lat.

„Mój szwagier zmarł w szpitalu trzy godziny później” – powiedział pastor Salman serwisowi Christian Daily International-Morning Star News.

Dodał, że napastnik uciekł z miejsca zdarzenia bez szwanku.

Ciało pastora Salamata zostało pochowane w sobotę (6 grudnia) w obecności licznie zgromadzonych chrześcijan. Był mieszkańcem dzielnicy Islam Colony w dystrykcie Gujranwala w prowincji Pendżab.

Pastor Salman powiedział, że zmarły, ojciec trojga małoletnich dzieci, został już wcześniej postrzelony w nogę we wrześniu w Islamabadzie.

„Pastor Kamran był oddanym misjonarzem, ale nigdy nie dzielił się z rodziną szczegółami swojej pracy misyjnej” – powiedział pastor Salman, który jest również adwokatem. – „W rzeczywistości, kiedy zaatakowano go we wrześniu, odmówił prowadzenia sprawy i powiedział policji, że przebaczył swojemu nieznanemu napastnikowi. Nawet po tamtym zdarzeniu nigdy nie ujawnił nam, kto groził jego życiu”.

Po tamtej strzelaninie pastor przeprowadził rodzinę do Gujranwali i prowadził tam ośrodek krawiecki dla ubogich chrześcijańskich kobiet.

„Nie mamy absolutnie żadnego pojęcia, kto stał za atakami na pastora Kamrana” – powiedział pastor Salman. – „Policja w Gujranwali stara się namierzyć sprawcę na podstawie nagrań z kamer CCTV z miejsca zdarzenia, ale jak dotąd nie został on zidentyfikowany”.

Dodał, że podejrzewają, iż napastnikowi towarzyszyło dwóch innych mężczyzn.

Źródła podały, że pastor Salamat wielokrotnie docierał z misją do terenów plemiennych w pakistańskiej prowincji Chajber Pasztunchwa, gdzie głosił Ewangelię członkom muzułmańskich plemion afgańskich i pakistańskich.

„Jest całkiem możliwe, że poniósł męczeńską śmierć z powodu swojej pracy misyjnej” – powiedział jeden z liderów chrześcijańskich. – „Prawda wyjdzie na jaw dopiero wtedy, gdy policja zatrzyma sprawcę”.

Potępiając zabójstwo, pastor Reuben Qamar z Kościoła Prezbiteriańskiego w Pakistanie, zażądał dokładnego śledztwa i natychmiastowego zatrzymania sprawców.

„Opłakujemy haniebne zabójstwo pastora Kamrana Salamata, wiernego sługi Bożego” – napisał Qamar na Facebooku. – „Jego śmierć jest nie tylko osobistą stratą, ale kolejną raną zadawaną chrześcijanom w Pakistanie. Nawet w naszym smutku pozostajemy niezachwiani w nadziei, radując się ze zwycięstwa Jezusa nad ciemnością, dzieląc się pokojem i miłością z tym wrogim światem”.

Pastor Naeem Nasir, znany kaznodzieja zielonoświątkowy, stwierdził, że pastor Salamat został zabity, by powstrzymać go od głoszenia Chrystusa.

„Ekstremiści ścigali go i grozili mu wszędzie, gdzie się udawał” – napisał pastor Nasir na Facebooku, powołując się na rozmowę telefoniczną z teściową zamordowanego pastora. – „Przeniósł się z Islamabadu do Gujranwali, ale to wciąż ich nie satysfakcjonowało. Chcieli powstrzymać jego zapał do głoszenia Ewangelii”.

Zabójstwo pastora Salamata miało miejsce trzy miesiące po tym, jak katolik został zastrzelony, a inny ranny, gdy jechali do miejsca pielgrzymkowego w prowincji Pendżab. Afzal Masih z dzielnicy Samnabad w Lahore w prowincji Pendżab oraz jego kuzyn Harris Tariq Masih należeli do grupy katolików, którzy jechali busem pasażerskim na doroczne święto Narodzenia Maryi do sanktuarium w Mariamabadzie w dystrykcie Sheikhpura, kiedy zostali zaatakowani przez muzułmanów z użyciem karabinu szturmowego Kałasznikow – powiedział Aurangzeb Peter, członek grupy pielgrzymkowej.

Pakistan, którego ponad 96 procent ludności stanowią muzułmanie, zajął ósme miejsce na Liście Światowego Nadzoru 2025 Open Doors, obejmującej 50 krajów, w których najtrudniej jest być chrześcijaninem.

Autor: Christian Daily International – Morning Star News

Źródło: Morning Star News