Pastor ostrzega: giganci technologiczni mogą wykluczyć z nich chrześcijan

Andrew Owen to pastor kościoła Destiny w Glasgow. Obawia się, że wprowadzone przez Facebooka i inne media społecznościowe ograniczenia po ataku na Kapitol Stanów Zjednoczonych doprowadzą do permanentnego wykluczenia chrześcijan z tych platform.

Pastor napisał do członków kościoła list. Powiedział wówczas, że w trakcie pandemii chrześcijanie tęsknią za wolnością w organizowaniu spotkań, którą traktowali jak coś oczywistego. Dodał jednak, że wszystko to może zmienić się szybciej, niż się wydaje i „nie ma tu na myśli wirusa”.

Stwierdził też, że zeszłotygodniowa decyzja Facebooka, YouTube’a i Twittera o permanentnym zawieszeniu kont Donalda Trumpa była na świecie ogromną zmianą.

„Po raz pierwszy zobaczyliśmy, jak giganci technologiczni (Google, Apple, Facebook, Twitter, Amazon…) stwierdzili, że niektórzy ludzie nie powinni dzielić się ze światem swoimi przemyśleniami, pomysłami i opiniami. Zablokowali dziesiątki tysięcy kont. Ponadto wiele z nich zamknięto na stałe”, napisał.

Owen ostrzegał także, że wartości biblijne i wartości społeczeństwa ze sobą kolidują. Dodał również, że chrześcijanie muszą wybrać pomiędzy poprawnością polityczną, a poprawnością biblijną.

„Dziś antyboska ideologia przejmuje naszą planetę. Wyklucza ze społeczeństwa wielu ludzi, m.in. chrześcijan”, stwierdził.

„Kultura przekreślania dotarła do mnie i do ciebie.”

„W związku z restrykcjami kościół przeniósł się do przestrzeni internetowej. Jednak w tej chwili możliwe jest, że być może za rok czy dwa Facebook, YouTube i inni zakażą organizowania nabożeństw internetowych i publikowania treści chrześcijańskich.”

Owen zakończył, mówiąc, że choć koniec jest blisko, chrześcijanie powinni być optymistyczni i korzystać z każdej okazji do dzielenia się Ewangelią.

„Ostatnio wielokrotnie słyszałem pytania – czy te rzeczy i pandemia to znaki końca świata?”

„To odliczanie do końca. Jezus powiedział jednak, że prawdziwym znakiem końca będzie globalne przebudzenie. Ludzie będą głosić Ewangelię na krańcach świata, a rezultaty będą wspaniałe.”

„W związku z tym prawdziwych znaków czasu nie znajdziemy w siedzibie Google’a. Odnajdziemy je za to w kościele. Co więc robimy ze wszystkim, co powiedział Jezus?”

„Korzystajmy ze swoich możliwości. Nadal mamy podstawowe prawa. Wciąż możemy mówić ludziom, że jesteśmy chrześcijanami, nadal możemy opowiadać o Jezusie i zapraszać do internetowego kościoła. Nie zmarnujmy tego, mówmy, zapraszajmy. Przyprowadź kogoś ze sobą.”

Źródło: Christian Today

Inne

Facebook usunął bez wyjaśnienia stronę chrześcijańskiej służby