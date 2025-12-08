Dla dzieci
Pastor, jego żona i wierni wśród porwanych przez dżihadystów

Nadal atakują dzieci i kobiety

08/12/2025Aktualizowane: 08/12/2025

Więzy, przemoc, niewola W listopadzie w Nigerii porwano ponad 400 osób – alarmuje Biuro Praw Człowieka ONZ. Wśród uprowadzonych są uczniowie, nauczyciele, duchowni i kobiety. Do porwań doszło m.in. w stanach Kogi, Sokoto, Niger i Kwara.

W Kogi napastnicy wtargnęli do kościoła Cherubim and Seraphin, porywając pastora, jego żonę i wiernych podczas nabożeństwa. Dzień wcześniej w Sokoto uprowadzono pannę młodą, druhnę oraz kobietę z dzieckiem. 19 listopada w stanie Niger porwano ponad 300 uczniów i 12 nauczycieli katolickiej szkoły. Niektórzy z nich zdołali uciec lub zostali odbici przez wojsko.

Równolegle siły bezpieczeństwa uwolniły 38 wiernych porwanych 18 listopada w stanie Kwara. Porywacze żądali 100 mln nair (ok. 69 tys. USD) za każdą osobę, co wskazuje na motyw finansowy. Jednak Nigeryjskie Stowarzyszenie Chrześcijan (CAN) ostrzega przed rosnącą liczbą ataków na chrześcijańskie społeczności i oskarża sprawców o motywy religijne.

– Ataki, takie jak ten w Eruku, wpisują się w niepokojący wzorzec przemocy wobec chrześcijan. Mimo że władze często bagatelizują te zagrożenia, skala problemu budzi uzasadniony niepokój w kraju i za granicą – podkreślił arcybiskup Daniel Okoh, przewodniczący CAN.

Prezydent Bola Tinubu zapowiedział zwiększenie liczby sił bezpieczeństwa w najbardziej zagrożonych regionach i odwołał swój udział w listopadowym szczycie G20 w RPA. – Każdy obywatel Nigerii ma prawo do bezpieczeństwa. Nie ustąpię, dopóki nie zapewnimy pokoju – oświadczył.

USA naciska na Nigerię

Stany Zjednoczone zwiększają presję na władze Nigerii, domagając się zdecydowanych działań przeciwko przemocy na tle religijnym. Jonathan Pratt z Departamentu Stanu zapowiedział plan, który ma skłonić Nigerię do lepszej ochrony wspólnot chrześcijańskich. W grę wchodzą m.in. sankcje i wsparcie militarne w ramach działań antyterrorystycznych.

– Prowadzimy rozmowy na najwyższym szczeblu. Musimy mieć pewność, że Nigeria zrozumie nasz jasny przekaz: musi działać lepiej – podkreślił Pratt.

W październiku prezydent Donald Trump ponownie wpisał Nigerię na listę krajów szczególnej troski z powodu prześladowań chrześcijan. W kraju trwa debata, czy przemoc na północy ma głównie charakter religijny, czy wynika z szerszych problemów bezpieczeństwa.

Źródło opr.: Christian Daily

