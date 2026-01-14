Pasterze Fulani zabili 13 chrześcijan w środkowej Nigerii

Pasterze Fulani zabili w stanie Benue w Nigerii czterech chrześcijan w poniedziałek (12 stycznia) oraz dziewięciu innych 5 i 6 stycznia – poinformowali świadkowie.

W wiosce Otobi Akpa w hrabstwie Otukpo, pasterze Fulani zaatakowali o północy w poniedziałek, strzelając do śpiących w domach chrześcijan – relacjonowała mieszkanka Franca Akipu, według której dziesiątki osób wciąż uznaje się za zaginione.

– Ataku dokonali pasterze Fulani – powiedziała portalowi Christian Daily International-Morning Star News. – Strzelali do śpiących ludzi. Strzały były tak głośne, że moja mama przez całą noc była w panice. Proszę, módlcie się za naszą społeczność.

Akipu podała nazwiska zamordowanych: Ochi Igbade, Eje Uzu, Alinko i Achibi.

Jak dodała, wcześniej – 15 kwietnia – Fulani napadli na tę samą wioskę, zabijając 13 chrześcijan i podpalając 50 domów. Przywódca lokalnej społeczności, Adikwu Ogbe, powiedział, że atak rozpoczął się około godziny 18:00.

– Uzbrojeni pasterze wtargnęli do naszej miejscowości, strzelając na oślep do każdego, kogo napotkali – powiedział Ogbe. – Gdy się wycofali, 13 chrześcijan nie żyło, a 50 domów zostało zniszczonych.

W dwóch innych hrabstwach stanu Benue pasterze zabili pięciu chrześcijan 6 stycznia i czterech 5 stycznia – poinformowali mieszkańcy.

W hrabstwie Kwande 6 stycznia pasterze Fulani zabili pięciu chrześcijan pracujących na swoich polach w wiosce Udeku Maav-Ya, około godziny 16:00.

„To nie pierwszy taki incydent w tym rejonie, gdyż pasterze Fulani nieustannie atakują nasze społeczności” – powiedział Tersua Yarkwan, przewodniczący rady lokalnej Kwande.

Członek rady Akerigba Lawrence zauważył również, że mieszkańcy okolicznych wiosek, w których przeważają chrześcijanie, „nieustannie mierzą się z ciągłymi atakami i niszczeniem domów, gospodarstw i upraw”.

W wiosce Ikyaghev, w hrabstwie Guma, 5 stycznia pasterze zabili czterech chrześcijan – poinformował Maurice Orwough, przewodniczący rady hrabstwa.

– Rolnicy pracowali na polach, gdy zostali zaatakowani około godziny 10:00 – powiedział Orwough. – Wszyscy czterej zamordowani należeli do jednej rodziny.

Przewodniczący rady hrabstwa Agatu, James Melvin Ejeh, zaznaczył, że „mamy do czynienia z celowymi i systematycznymi atakami pasterzy na chrześcijańskie społeczności, które skutkują ofiarami śmiertelnymi i zniszczeniami”.

W hrabstwie Ukum, w czwartek (8 stycznia), uzbrojeni pasterze zaatakowali rolników w przeważająco chrześcijańskiej wiosce Adogo, niszcząc uprawy – poinformował mieszkaniec Thomas Ikyase. Lider społeczności Aule Gba dodał: – Rolnicy z mojej wioski zostali zaatakowani przez terrorystów Fulani. Zmusili naszych ludzi do ucieczki z domów.

Do podobnych ataków doszło również w grudniu. W hrabstwie Okpokwu 30 grudnia pasterze Fulani zaatakowali pogrzeb w wiosce Owewe – powiedział mieszkaniec Isaac Audu. Przewodniczący rady hrabstwa Ado, Sunday Oche, przekazał, że pasterze zaatakowali również chrześcijańskie wioski Ijigban, Ulayi i Utonkon 9 grudnia.

– Ich schemat przemocy obejmuje ataki na żałobników, zasadzki na rolników i zadawanie ran maczetami chrześcijańskim ofiarom – powiedział Oche.

W ataku na przeważająco chrześcijańską wioskę Mbamondo Ukembergya w hrabstwie Logo 7 grudnia zginęło czterech chrześcijan – poinformował mieszkaniec Simon Chia.

– Pasterze Fulani niemal codziennie zabijają niewinnych chrześcijan – powiedział Chia. – Taka jest sytuacja w naszym regionie.

Według raportu brytyjskiej Międzyparlamentarnej Grupy ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (APPG) z 2020 r., Fulani, których są miliony w Nigerii i w regionie Sahelu, to przeważnie muzułmanie należący do setek klanów i różnych linii rodowych. Większość nie wyznaje poglądów ekstremistycznych, ale niektórzy Fulani przyjmują radykalną ideologię islamistyczną.

– Stosują podobną strategię jak Boko Haram i ISWAP, wykazując wyraźną intencję atakowania chrześcijan oraz symboli chrześcijańskich – czytamy w raporcie APPG.

Liderzy chrześcijańskich wspólnot w Nigerii uważają, że ataki pasterzy Fulani na społeczności chrześcijańskie w regionie Środkowego Pasa mają na celu siłowe przejęcie ziem i islamizację tych obszarów, ponieważ postępujące pustynnienie utrudnia im dalsze wypasanie stad.

Nigeria pozostaje jednym z najniebezpieczniejszych krajów dla chrześcijan na świecie – wynika z rankingu World Watch List 2025 organizacji Open Doors, która monitoruje prześladowania. Spośród 4476 chrześcijan zabitych na świecie za wiarę w badanym okresie, aż 3100 (69 procent) zginęło w Nigerii.

– Poziom przemocy wobec chrześcijan w kraju osiągnął już maksymalną wartość w metodologii rankingu – podano w raporcie.

W strefie północno-centralnej Nigerii, gdzie chrześcijanie są liczniejsi niż w północno-wschodniej i północno-zachodniej części kraju, islamskie bojówki Fulani atakują społeczności rolnicze, zabijając setki osób – głównie chrześcijan. W regionach północnych aktywne są także dżihadystyczne ugrupowania, takie jak Boko Haram i odłamowe Państwo Islamskie Prowincji Afryki Zachodniej (ISWAP), gdzie rząd centralny ma ograniczoną kontrolę, a chrześcijanie i ich społeczności stają się ofiarami napaści, przemocy seksualnej i egzekucji na drogach.

W ostatnich latach znacznie wzrosła też liczba porwań dla okupu.

Przemoc rozprzestrzenia się na południowe stany, a według World Watch List pojawiła się nowa organizacja terrorystyczna – Lakurawa – działająca w północno-zachodniej Nigerii, uzbrojona w nowoczesną broń i kierująca się radykalną ideologią islamistyczną. Grupa ta jest powiązana z ekspansjonistycznym ugrupowaniem Al-Kaidy Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) wywodzącym się z Mali.

Nigeria zajęła 7. miejsce na liście 50 krajów najbardziej niebezpiecznych dla chrześcijan w 2025 roku.

Źródło: Morning Star News