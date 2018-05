Parlament portugalski odrzucił projekt legalizacji eutanazji

To zwycięstwo życia, nigdy bowiem nie wolno poddawać pod głosowanie prawa, które pozwalałoby je odbierać – powiedział rzecznik prasowy episkopatu tego kraju na wieść o wynikach głosowania.

Ks. Maunel Barbosa dodał,

że wyniki te świadczą także o zwycięstwie demokracji i tych wszystkich, którzy zaangażowali się na rzecz obrony życia. Odniósł się tym samym do działalności wielu stowarzyszeń i instytucji, świeckich i religijnych, które wyrażały swój sprzeciw wobec legalizacji eutanazji. Słowa uznania skierował także do wspólnot chrześcijańskich i ich duszpasterzy, którzy zaangażowali się w obronę prawa do życia. Ks. Barbosa przypomniał, że życie jest dobrem nadrzędnym, a więc musi być w pełni chronione i wspierane.

za Rad. Watykanskie