Ze świata

Parlament Europejski potępia wydalanie zagranicznych chrześcijan z Turcji

22/02/2026Aktualizowane: 22/02/2026

Turcja odrzuciła zarzuty Parlamentu Europejskiego, jakoby bezprawnie wydalała z kraju zagranicznych chrześcijan.

Od 2020 roku z kraju wydalono ponad 200 zagranicznych pracowników chrześcijańskich, co łącznie dotknęło około 350 osób.

Wiele protestanckich wspólnot pozostaje bez duchowego przywództwa, ponieważ wielu z objętych działaniami to wyświęceni duchowni, z których część spędziła w tym kraju dziesięciolecia.

Zagranicznym chrześcijanom zazwyczaj odmawia się wjazdu lub ponownego wjazdu do kraju, powołując się na względy „bezpieczeństwa narodowego”.

Na początku tego miesiąca Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) „zakomunikował” rządowi Turcji 20 takich spraw, wzywając kraj do przedstawienia swoich stanowisk w miarę ich rozpatrywania.

Dodatkowo Parlament Europejski przyjął przytłaczającą większością rezolucję potępiającą wydalanie zagranicznych chrześcijan „przeprowadzane pod nieuzasadnionym pretekstem bezpieczeństwa narodowego i bez dochowania należytych procedur”.

Ministerstwo spraw zagranicznych Turcji stwierdziło, że tego typu oskarżenia są „bezpodstawne” i stanowią ingerencję w sprawy wewnętrzne kraju.

Organizacja prawnicza ADF International, która wspiera wiele z 20 spraw podniesionych przez ETPC, stwierdziła, że Turcja nadużywa przepisów mających na celu zwalczanie terroryzmu, aby uderzać w pokojowo nastawionych chrześcijan, z których część spędziła w tym kraju dziesięciolecia.

Kelsey Zorzi, dyrektor ds. globalnej wolności religijnej w ADF International, powiedziała: „Odrzucenie przez rząd turecki głosowania Parlamentu Europejskiego pokazuje wyraźny brak szacunku dla jego zobowiązań w zakresie praw człowieka.

„Gdy rząd wykorzystuje mechanizmy bezpieczeństwa narodowego jako broń przeciwko pokojowym misjonarzom i wspólnotom wyznaniowym, nie wolno mu pozwolić działać bezkarnie”.

Podczas debaty na ten temat w Parlamencie Europejskim chorwacki europoseł Tomislav Sokol powiedział: „Te deportacje chrześcijan w Turcji z powodów bezpieczeństwa narodowego to kolejny atak na chrześcijan, najbardziej prześladowaną mniejszość religijną na świecie”.

Dodał: „UE nie może mówić o prawach człowieka, a potem milczeć, gdy chrześcijanie mierzą się z problemami w Afryce albo z prześladowaniami w kraju sąsiednim.

„Musimy bronić wolności religii wszędzie, bez jakichkolwiek podwójnych standardów… Turcja musi zakończyć te deportacje chrześcijan.”

Źródło: Christian Today

