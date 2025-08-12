Państwa arabskie chcą rozbrojenia Hamasu i uwolnienia zakładników

Wiele państw europejskich, z Francją i Wielką Brytanią na czele, opowiada się za uznaniem państwa palestyńskiego bez stawiania warunków Hamasowi ani władzom palestyńskim oraz bez wspomnienia o zakładnikach. Jednocześnie wysuwają liczne żądania wobec Izraela. Tymczasem państwa arabskie w oficjalnym dokumencie zaapelowały do Hamasu o przekazanie broni władzom palestyńskim i międzynarodowym obserwatorom oraz o uwolnienie wszystkich zakładników.

Państwa arabskie wspierają Palestyńczyków, ale wiedzą, że terroryści nie zbudują sprawnego państwa ani nie zapewnią obywatelom bezpieczeństwa czy żywności. Rozumieją, że porozumienie w sprawie dwóch państw wymaga dwóch racjonalnych i działających rządów.

Europa powinna wsłuchać się w głos liderów arabskich i poprzeć ich żądania: rozbrojenie Hamasu i uwolnienie zakładników jako warunek traktatu czy uznania państwowości Palestyny. Konieczne jest też rzetelne spojrzenie na sytuację humanitarną po stronie palestyńskiej, aby uniknąć jednostronnej presji politycznej.

Presja na Izrael, by dostarczał żywność do Gazy, jest zrozumiała, ale powinna iść w parze z żądaniem, by Hamas nie przejmował pomocy humanitarnej i nie sprzedawał jej w celu zakupu broni. Obecnie, jak wynika z potwierdzonych źródeł, 50–100% zrzutów pomocy – m.in. z udziałem armii niemieckiej i Jordanii – trafia w ręce Hamasu.

Francja i Wielka Brytania powinny zrozumieć, dlaczego państwa arabskie nie współpracują z ugrupowaniami kierującymi się skrajnymi ideologiami. Warto słuchać sąsiadów regionu, którzy najlepiej znają jego realia historyczne i kulturowe.

W obliczu tego konfliktu możemy nie tylko działać politycznie, ale i modlić się o pokój oraz Boże miłosierdzie dla Palestyny i Izraela.

Cały artykuł znajdziesz w j. angielskim na stronie: Christian Daily