Panama świętuje: „Uroczystość: Rodzina, Boży Projekt” gromadzi tysiące!

W miniony czwartek, 3 lipca, ulice Panamy wypełniły się setkami wiernych, którzy wzięli udział w „Mega Uroczystości: Rodzina, Boży Projekt”. To ważne wydarzenie, zorganizowane przez Panamski Alians Ewangelikalny (AEP), miało na celu uhonorowanie i obronę wartości rodzinnych oraz wzniesienie modlitwy za naród.

Uczestnicy, ubrani na biało i niosący balony oraz transparenty z hasłami takimi jak „Chrońmy panamską rodzinę” czy „Tak dla życia, tak dla rodziny”, stworzyli niezapomniany widok. Wśród maszerujących można było zobaczyć rodziny, grupy kościelne, dzieci, młodzież i dorosłych, wszyscy zjednoczeni pod wspólnym przesłaniem: „Rodzina jest doskonałym Bożym projektem”.

Wydarzenie, które zakończyło Miesiąc Rodziny w Panamie, rozpoczęło się marszem, a następnie przeszło w żywiołowe uwielbienie, modlitwę i publiczne deklaracje wiary. Liderzy religijni modlili się nie tylko za rodziny, ale także za przywódców rządu i cały naród, podkreślając wagę duchowego wymiaru w życiu społecznym.

Pastor Priciano Gil, prezydent AEP, z dumą ogłosił ze sceny: „Bóg dał nam zwycięstwo w Panamie”. Przypomniał uczestnikom, że wydarzenie nie miało charakteru politycznego, ale duchowy. Latynoamerykański Alians Ewangelikalny (AEL), pochwalił marsz jako „publiczne świadectwo jedności chrześcijańskiej i zaangażowania obywatelskiego”.

Pomimo typowego dla Panamy upału, atmosfera była pełna radości i szacunku, co świadczy o głębokim zaangażowaniu społeczności w pielęgnowanie tradycyjnych wartości. „Mega Uroczystość” to przypomnienie o sile wiary i wspólnocie w obronie tego, co najcenniejsze.