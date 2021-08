Pałac Heroda: miejsce skazania Jezusa na śmierć?

W kwietniu w Jerozolimie dużo się dzieje, jako że w mieście świętuje się i Paschę, i Wielki Tydzień poprzedzający Wielkanoc. Ponadto odkrycia w Pałacu Heroda przykuły uwagę żydowskich i chrześcijańskich uczonych. Jak się okazuje, w tym jednym budynku zapisało się ponad 2000 lat historii. Być może to właśnie tam Poncjusz Piłat skazał Jezusa na śmierć.

Na zachodnim krańcu miasta, blisko Bramy Jafy, nad murami wznosi się Cytadela Dawida

Kiedy w 1999 r. archeolodzy pracowali nad Muzeum w Cytadeli Dawida, natknęli się na budynek. Okazało się, że w tym miejscu stał Pałac Heroda. Napisy na ścianach budowli sięgają okresu Pierwszej Świątyni. Pierwsza Świątynia istniała jeszcze przed czasami Jezusa i Poncjusza Piłata – rzymskiego namiestnika, który skazał Go na śmierć na krzyżu.

Przez lata eksperci sugerowali, że Piłat skazał Jezusa na śmierć w Twierdzy Antonia w północno-wschodniej części Jerozolimy. Tam urzędowali pretorianie.

Znaleziska odkryte niedawno na terenie Pałacu Heroda w Cytadeli Dawida wskazują jednak, że lubiący luksus Piłat prawdopodobnie osądził Jezusa właśnie tam.

Archeolog Amit Re’em z Izraela prowadził prace w Pałacu Heroda

– Logiczne jest założenie, że zarządca rzymski w Jerozolimie, Poncjusz Piłat, przebywał w Pałacu Heroda. Potrzebował wszystkich tych budowli, tego luksusu – powiedział Re’em w rozmowie z CBN News.

Re’em zna długą historię zapisaną na ścianach pałacu. Widać tam graffiti stworzone przez więźniów przetrzymywanych przez władze brytyjskie. Więziono tam ludzi w latach 40., kiedy Palestyna była jeszcze terytorium mandatowym Wielkiej Brytanii.

– Na ten moment te imponujące mury są jedynymi pozostałościami Pałacu Heroda – powiedział Re’em, wskazując na przestronny gmach.

– Nie wiemy, co stało się z nadbudową, z samym pałacem. Może zniszczono go podczas wielkiego buntu, może zburzyli go Rzymianie, może krzyżowcy, a może Osmanie – zastanawiał się.

Znaczenie tych odkryć jest szczególnie ważne dla chrześcijan. Wierzący z całego świata znają przecież historię ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa.

„Jest niemal z góry przesądzone, że na spotkanie z Piłatem Jezusa przyprowadzono do pałacu” – wierzy pastor Pileggi

David Pileggi to pastor Christ Church. Stoi zaledwie kilka kroków od Muzeum w Cytadeli Dawida.

– Nie wiemy, gdzie dokładnie odbył się sąd nad Jezusem i Jego rozmowa z Piłatem. Wiemy jednak, że miało to miejsce gdzieś w Pałacu Heroda – powiedział Pileggi.

– Wiemy, że Pałac Heroda stał się własnością Rzymian po śmierci króla. Co roku w czasie Paschy Poncjusz Piłat przyjeżdżał do Jerozolimy z Cezarei. Kontrolował wówczas poziom bezpieczeństwa w mieście podczas święta, które Żydzi nazywali Ucztą Jerozolimską – mówił.

– Jeśli w Jerozolimie miały być problemy, to właśnie w tym okresie, w czasie Święta Paschy – wyjaśnił.

Według Pileggiego Muzeum w Cytadeli Dawida w pewien sposób przedstawia całą historię życia Jezusa

– Przez pół wieku badacze mówili, że życie Jezusa zaczęło się w Cytadeli Dawida, która w tamtym okresie była Pałacem Heroda. Wtedy trzej królowie odwiedzili króla. Życie Jezusa kończy się zaś, kiedy Poncjusz Piłat skazuje Go na śmierć właściwie w tym samym miejscu. W historii tej widzimy więc dość ciekawą ironię – powiedział Pileggi.

Pastor twierdzi też, że chrześcijanie nie powinni współczuć Piłatowi ze względu na to, że według Biblii stwierdził, że Jezus nie zrobił niczego złego.

Opisał Piłata jako złego i okrutnego rządzącego. Według historii z czasów wczesnego Kościoła Rzymianie wygnali Piłata na południe Francji. Tam Piłat rzekomo popełnił samobójstwo. Pileggi stwierdził, że jeśli miało to miejsce, to był to akt sprawiedliwości.

Renee Sivan, archeolożka z Izraela, także brała udział w wykopaliskach, podczas których odkryto Pałac Heroda. Szesnaście lat później powiedziała w rozmowie z CBN News, że nadal poraża ją moc i bogactwo pałacu, a także tragiczna historia okrucieństw i brutalności wewnątrz murów miasta.

– Jerozolima jest jak cebula – powiedziała. – Można ją obierać i obierać bez końca. Trochę się przy tym płacze, ale nie za bardzo. Właśnie to się wtedy dzieje.

Pileggi nazywa Muzeum w Cytadeli Dawida najlepszym w mieście. Dodaje, że turyści powinni zaczynać swoją podróż właśnie tam.

– Pomaga to odkryć złożoną historię, geografię i kulturę miasta – powiedział. – Teraz znamy też miejsce, w którym Poncjusz Piłat skazał Jezusa na śmierć. To pomoże chrześcijanom lepiej zwizualizować sobie ważne wydarzenia, które dotknęły Jezusa, Mesjasza, w ostatnim tygodniu Jego życia.

Zaledwie kilka mil od Muzeum w Cytadeli Dawida mieści się Góra Oliwna, gdzie według Biblii odbędzie się powtórne przyjście Jezusa.

Autor: John Waage

Źródło: CBN News

