Pakistańskie podręczniki promują antysemityzm – alarmuje raport

Nowy raport Instytutu IMPACT-se wskazuje, że szkolne podręczniki w Pakistanie szerzą antysemityzm i demonizują Izrael.

Organizacja przeanalizowała ponad 80 podręczników z zakresu edukacji islamskiej, historii, społeczeństwa i kultury. Choć niektóre promują tolerancję, większość wzmacnia wrogość wobec Żydów i Izraela.

Na przykład, według badań, pakistańskie podręczniki promują antysemickie stereotypy. Ponadto podręczniki pomijają judaizm w rozdziałach poświęconych religii, a uczniowie nie uczą się o Holokauście.

Jeden z pakistańskich podręczników chwalił Adolfa Hitlera za „przywrócenie niemieckiej dumy”, nie wspominając o masowym zamordowaniu 6 milionów Żydów ani innych zbrodniach nazistowskich podczas II wojny światowej.

Izrael przedstawiany jest jako wróg muzułmanów, a wojna w Gazie obciążana wyłącznie jego odpowiedzialnością – bez odniesienia do ataku Hamasu z 7 października 2023 r.

„Przy tak młodej populacji, braku uznania dla Izraela i statusie państwa nuklearnego, taki program nauczania może mieć poważne konsekwencje” – ostrzega dyrektor IMPACT-se Marcus Sheff. Apeluje o reformę promującą szacunek i inkluzywność.

Indyjski badacz Ratnadeep Chakraborty określa Pakistan jako „eksportera antysemityzmu” i przestrzega przed wpływem pakistańskiej diaspory, liczącej 9 mln osób, zwłaszcza w Europie i USA.

Pojawiają się jednak oznaki zmiany. W marcu nieoficjalna pakistańska delegacja odwiedziła Izrael, w tym miejsca ataków Hamasu i Instytut Yad Vashem. Dziennikarz Qaisar Abbas wyraził nadzieję na przyszłą normalizację relacji – szczególnie jeśli wcześniej uczyni to Arabia Saudyjska.

Opr. na podst. Christian Post / All Israel News