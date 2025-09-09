Pakistan: Zakończył się bezprecedensowy 17-dniowy protest chrześcijan

W Pakistanie zakończył się bezprecedensowy 17-dniowy protest chrześcijan, którzy domagali się sprawiedliwości po atakach islamistycznych w sierpniu 2023 r. Demonstracja, zorganizowana przez Komitet Ofiar z Jaranwali i Ruch na rzecz Praw Mniejszości, zakończyła się 2 września po uzyskaniu zapewnień od władz federalnych.

Lider komitetu, Lala Robin Daniel, podkreślił, że był to pierwszy tak długi i zorganizowany protest chrześcijan w historii kraju. Protesty odbywały się nie tylko na ulicach, ale również w kościołach i na cmentarzach. W wydarzeniach aktywnie uczestniczyły kobiety, które pościły i porzuciły codzienne obowiązki, by walczyć o swoje prawa.

Daniel skrytykował organizacje twierdzące, że reprezentują chrześcijan, zarzucając im oderwanie od rzeczywistości i działania jedynie dla pozorów. Domagał się bezpośredniego dialogu z rządem i włączenia ofiar w rozmowy — co ostatecznie się stało. Komitet zgodził się zawiesić protest z powodu trudnych warunków pogodowych oraz obietnic podjęcia działań przez władze.

Protest był odpowiedzią na brutalny atak z 16 sierpnia 2023 r., gdy tłum muzułmanów zdewastował ponad 25 kościołów i 85 domów chrześcijan w Jaranwali, po oskarżeniach dwóch braci o bluźnierstwo. Bracia zostali później uniewinnieni — sąd uznał, że zostali fałszywie oskarżeni w wyniku prywatnego konfliktu.

Mimo zatrzymania ponad 300 osób, większość została zwolniona z powodu błędów w śledztwie. Amnesty International alarmuje, że z 5 213 podejrzanych tylko 380 zostało aresztowanych, a znaczna część spraw zakończyła się uniewinnieniem. Organizacja zarzuca władzom tworzenie klimatu bezkarności.

Pakistan zajmuje 8. miejsce na liście krajów, w których najtrudniej być chrześcijaninem (Open Doors 2025). Oskarżenia o bluźnierstwo, często bezpodstawne, wciąż stanowią realne zagrożenie dla mniejszości religijnych.

Opr. red.