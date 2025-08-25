Rosnące wpływy islamistów w Pakistanie

Według raportu Komisji Praw Człowieka Pakistanu (HRCP), wolność religijna w kraju znajduje się w kryzysie. Dokument „Ulice strachu: Wolność religii i przekonań 2024/25” wskazuje na rosnącą presję ekstremistycznych ugrupowań muzułmańskich na sądy i urzędników publicznych, stosujących propagandę i zastraszanie. Coraz częściej także izby adwokackie przejmują stanowiska zgodne z poglądami tych grup, co podważa niezależność wymiaru sprawiedliwości.

Raport dokumentuje m.in. morderstwa na tle religijnym, przymusowe nawrócenia nieletnich dziewcząt, lincze, mowę nienawiści, profanacje miejsc kultu i pozasądowe egzekucje oskarżonych o bluźnierstwo. Wspomniano o przypadkach, w których policja sprzyjała porywaczom, uzasadniając, że po konwersji na islam nie wolno „oddać dziewczyny” rodzinie. Szczególnie zagrożone są mniejszości hinduistyczna w Sindh i chrześcijańska w Pendżabie, gdzie najczęściej dochodzi do wymuszonych konwersji i małżeństw, zwłaszcza wśród ubogich kast.

Szczególne zaniepokojenie budzi działalność Miana Mithu, wpływowego duchownego z Sindh, oskarżanego o przymusowe konwersje nieletnich dziewcząt hinduistycznych. Wielka Brytania nałożyła na niego sankcje już w 2022 r.

Raport odnotowuje też przypadki uwolnienia fałszywie oskarżonych o bluźnierstwo – m.in. chrześcijańskich sióstr Saima i Soni oraz Farhana Masiha, który spędził prawie pięć miesięcy w więzieniu pod zarzutem terroryzmu.

Mimo to, media głównego nurtu w Pakistanie niemal nie podejmują tematu prześladowań religijnych. Nawet transmitowane publicznie posiedzenia sądu w sprawie „grupy handlującej oskarżeniami o bluźnierstwo” pozostały bez echa.

Raport podkreśla również brutalne ataki na społeczność Ahmadijów – w tym zabójstwa i zniszczenia 29 miejsc kultu. W 26 przypadkach rozbiórek dokonywały siły porządkowe. W styczniu 2025 r. zrównano z ziemią historyczne miejsce w Sialkot, związane z pierwszym ministrem spraw zagranicznych Pakistanu, Ahmadiją Zafarullahem Khanem.

Pomimo powagi sytuacji, HRCP odnotowała pewien postęp – m.in. uchwalenie ustawy podnoszącej wiek legalnego małżeństwa dziewcząt do 18 lat oraz tworzenie ośrodków badań nad ekstremizmem. Rekomendacje HRCP obejmują:

utworzenie niezależnej komisji ds. mniejszości religijnych,

monitorowanie seminariów podejrzewanych o przymusowe konwersje,

szkolenia policji w zakresie przeciwdziałania przemocy tłumu,

powołanie komisji śledczej ds. nadużyć związanych z oskarżeniami o bluźnierstwo.

Pakistan znalazł się na 8. miejscu listy krajów, w których najtrudniej być chrześcijaninem według zestawienia Open Doors 2025.