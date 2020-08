Pakistan: Wezwanie do wydalenia wszystkich chrześcijan

W Pakistanie zrobiło się głośno w związku z upublicznionym przesłaniem pewnego muzułmańskiego duchownego, który wyraża swoją nienawiść wobec chrześcijan i żąda wyrzucenia ich z kraju. Odnosząc się do naśladowców Jezusa jako do „najgorszych niewiernych na świecie”, powiedział, że „chrześcijanie nie mają prawa żyć w tym islamskim kraju”.

Nie jest to jednak odosobniony pogląd.

Podobne przesłania niejednokrotnie prowadziły w Pakistanie do aktów przemocy. Konstytucja tego kraju mówi, co prawda, o wolności religijnej dla wszystkich obywateli, jednak rząd nie zapewnia żadnej lub prawie żadnej pomocy mniejszościom religijnym.

Módlmy się, by przedstawiciele pakistańskich władz bronili konstytucyjnych praw chrześcijan i przedstawicieli innych grup mniejszościowych. Módlmy się o ochronę chrześcijan, którzy codziennie muszą mierzyć się z zarzutami i groźbami, prosząc Boga, by dał im łaskę, mądrość i przychylność, by mogli spokojnie żyć w swoim kraju.

Źródła: International Christian Concern, Mission Network News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan