Pakistan: Święta w cieniu zamachu

Po zamachu na kościół metodystyczny w prowincji Beludżystan, rząd Pakistanu zapewnił ochronę chrześcijanom w okresie świątecznym. Ich bezpieczeństwa strzegli żołnierze i policjanci, co zapobiegło prawdopodobnie kolejnym zamachom. Prezydent i premier wystosowali życzenia świąteczne, a szef sztabu pakistańskiej armii wziął udział w uroczystościach bożonarodzeniowych w Kościele Chrystusa w Rawalpindi.

W ataku na Kościół Metodystyczny

Bethel Memorial w mieście Kweta w Pakistanie, do jakiego doszło w niedzielę 17 grudnia, zginęło co najmniej 11 osób, a 50 odniosło poważne rany. Czterech terrorystów samobójców próbowało przedostać się do budynku kościoła w czasie odbywających się tam dziecięcych jasełek, lecz na szczęście tylko jednemu z nich udało się odpalić ładunek przy wejściu do kościoła. Drugi z zamachowców został zastrzelony, gdy wszedł na teren kościoła, a dwaj pozostali zbiegli. Dzięki czujności ochrony kościelnej zamachowcom nie udało się wejść do świątyni i zwiększyć liczby ofiar wśród 400 zgromadzonych wewnątrz wiernych. Według pastora Samuela, gdyby obaj zamachowcy zdołali wtargnąć do kościoła, liczba ofiar śmiertelnych „byłaby ogromna”. Do zamachu przyznało się samozwańcze Państwo Islamskie (ISIS).

Pogrzeb 11 zabitych chrześcijan odbył się następnego dnia.

Nasz partner, który dostarcza pomoc poszkodowanym, poprosił nas, abyśmy modlili się, by Bóg pocieszył poszkodowanych i ich bliskich, jak również, aby społeczność chrześcijańska w tym kraju, targanym potężnymi niepokojami, jeszcze bardziej się zjednoczyła i umocniła swoje świadectwo.

Módlmy się o stałą ochronę dla naszych braci i sióstr w Chrystusie żyjących w Pakistanie. Módlmy się też, by pozostali oni mocni w wierze. Módlmy się, aby prześladowcy Kościoła dostrzegli w Jezusie Boga Wszechmogącego i ukorzyli się przed Jego majestatem.

Źródło: iCommitTopray.com, AsiaNews, Religious Liberty Prayer Bulletin

za Głos Prześladowanych Chrześcijan