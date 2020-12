Pakistan: Skazany na dożywocie za rzekome bluźnierstwo, został uniewinniony

15 grudnia Sąd Najwyższy w Lahaurze uniewinnił Imrana Ghafura Masiha. Chrześcijanin ten został skazany na dożywocie za rzekome zbezczeszczenie Koranu. Imran spędził w więzieniu ponad 10 lat. Przez cały ten okres Głos Prześladowanych Chrześcijan informował o jego sytuacji, zachęcając do modlitwy o jego uwolnienie oraz do pisania do niego listów. Dziękujemy wszystkim, którzy pamiętali o Imranie.

ʼ' To dla nas prezent bożonarodzeniowy” – mówi jego brat

Od chwili ogłoszenia wyroku rodzina Imrana przebywa w ukryciu z obawy przed ekstremistami islamskimi, którzy szukają zemsty.

Jego brat Naveed Masih powiedział: „To dla nas dzień zmartwychwstania. Bóg usłyszał nasze wołanie i jesteśmy Mu bardzo wdzięczni. To dla nas prezent bożonarodzeniowy”.

Od fałszywych oskarżeń do rozwścieczonego tłumu

1 lipca 2009 r. Imran został fałszywie oskarżony o spalenie kartek z Koranu. Podburzony tłum czterystu muzułmanów natarł na dom Imrana, pobił go oraz jego brata Naveeda i ojca Ghafura. Potem oblano ich parafiną, aby spalić ich żywcem.

Wówczas zainterweniowała policja i przewiozła Imrana na posterunek. Przed wejściem zebrał się tysiącosobowy tłum domagający się tego, aby Imran został wydany w ich ręce. Skandowano: „Powiesić tego, który bezcześci Koran. Chrześcijanie to psy. Imran to pies”.

To był bardzo ciężki okres dla rodziny Imrana

11 stycznia 2010 r. sąd w Faisalabadzie Imran został skazany na dożywocie i grzywnę 100 tys. rupii. Imran odwołał się od wyroku do Sądu Najwyższego w Lahaurze. Rozprawa apelacyjna w jego sprawie była przekładana niemal 70 razy!

„Okres uwięzienia Imrana był dla nas bardzo bolesny – powiedział Naveed. – W tym czasie zmarli rodzice Imrana, a jemu nie pozwolono na udział w pogrzebie. Straciliśmy naszą firmę i pracę, co odbiło się negatywnie na edukacji naszych dzieci i naszej przyszłości. W ciągu tych lat nie zaznaliśmy żadnego szczęścia”.

Módlmy się i dziękujmy Bogu

Obecnie w Pakistanie przebywa w więzieniu 24 chrześcijan oskarżonych na podstawie prawa o bluźnierstwie.

Dziękujmy Bogu za uwolnienie Imrana. Prośmy Boga o bezpieczeństwo Imrana i jego bliskich. Módlmy się o uwolnienie pozostałych chrześcijan przebywających w więzieniu. Módlmy się o zniesienie prawa o bluźnierstwie.

Źródło: International Christian Concern; materiały własne GPCh

Podobne

Sudan: Wyrok dożywocia dla czeskiego chrześcijanina za okazanie współczucia