Pakistan: Skazani na śmierć za bluźnierstwo

Dwaj chrześcijanie, bracia Qaisar i Amoon Ayub, przebywają w więzieniu Jhelum od 2015 roku na podstawie oskarżenia o bluźnierstwo. Za obraźliwe wobec islamu uznano materiały zamieszczone przez nich w Internecie w 2009 roku. 14 grudnia poinformowano ich, że zostali skazani na karę śmierci. Ze względów bezpieczeństwa nie zostali przywiezieni na rozprawę.

Qaisar i Amoon są reprezentowani przez pakistańskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji

(CLAAS – Centre for Legal Aid Assistance and Settlement). Prawnicy CLAAS uważają, że na wyrok mogły mieć wpływ pogróżki wobec sędziego i zamierzają jak najszybciej odwołać się od wyroku do Sądu Najwyższego w mieście Lahaur. Dyrektor brytyjskiej filii CLAAS Nasir Saeed powiedział: „Z powodu pogróżek ze strony polityków reprezentujących ekstremistów, sądy niższej instancji przekazują odpowiedzialność sądom wyższej instancji, stąd udowodnienie niewinności zajmuje wiele lat. Mogliśmy to zauważyć ostatnio w przypadku Asi Bibi […] Obawiam się, że Qaisar i Amoon będą musieli czekać latami na sprawiedliwość”.

Qaisar ma żonę Aminę i troje dzieci. Amoon ma żonę Humę, która jest nauczycielką w Lahaurze.

Przynośmy Bogu w modlitwie Qaisara i Amoona oraz ich rodziny. Pamiętajmy także o Asi Bibi, która została uniewinniona i zwolniona, ale pozostaje w ukryciu z obawy przed bojówkarzami czyhającymi na jej życie. Módlmy się za rządzących i sądziów w Pakistanie, aby podjęli odważne działania i znieśli prawo o bluźnierstwie. Módlmy się także za społeczeństwo tego kraju, aby ludzie zobaczyli, jak niesprawiedliwe są te prawa i ile krzywdy przynoszą oskarżonym oraz ich rodzinom.

Źródło: Asia News, CLAAS

za Głos Prześladowanych Chrześcijan