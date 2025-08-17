PrześladowaniaZe świata

Pakistan: Rośnie liczba fałszywych oskarżeń o bluźnierstwo wobec chrześcijan

17/08/2025Aktualizowane: 17/08/2025
Zdjęcie symboliczne

W Pakistanie rosną obawy o liczbę fałszywych oskarżeń o bluźnierstwo wobec chrześcijan i innych mniejszości religijnych. Podczas obchodów Narodowego Dnia Mniejszości, działacze praw człowieka wezwali parlament do zwołania „Wielkiego Dialogu” i powołania komisji śledczej w sprawie grup wykorzystujących prawo o bluźnierstwie do nękania niewinnych osób.

Samson Salamat z organizacji Rwadari Tehreek zażądał ujawnienia prawdy o przemocy wobec chrześcijan – od spalenia wioski Shantinagar w 1997 roku po lincz Nazeera Masih Gilla w 2024. Uczestnicy debat i marszów domagali się też ochrony mniejszości, zwalczania mowy nienawiści oraz usunięcia treści dyskryminacyjnych z podręczników szkolnych.

*** Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na swój adres e-mail. ***

W Karaczi aktywista Luke Victor podkreślił, że mimo oficjalnego ustanowienia Dnia Mniejszości w 2009 roku, społeczności chrześcijańskie nadal doświadczają dyskryminacji, przymusowych konwersji i wykluczenia. Apelował o równość i zaprzestanie używania obraźliwych określeń wobec chrześcijan.

Podczas manifestacji w Karaczi żądano m.in. 10% kwoty miejsc dla mniejszości w szkołach, ochrony miejsc kultu, penalizacji przymusowych konwersji, zmiany konstytucyjnych zapisów ograniczających udział mniejszości w najwyższych urzędach państwowych, a także reformy systemu reprezentacji politycznej.

Safina Gill mówiła o dyskryminacji w zatrudnieniu – mimo wykształcenia, wielu chrześcijanom oferuje się jedynie pracę jako pracownicy sanitarni. Wspominała też o nieprzestrzeganiu 5-procentowego parytetu zatrudnienia dla mniejszości, wprowadzonego w 2009 roku.

W Islamabadu przewodniczący Minorities Alliance Pakistan, Akmal Bhatti, zaapelował o zmiany w konstytucji, które pozwoliłyby mniejszościom na równy udział w życiu publicznym i zniesienie dyskryminujących zapisów.

Prezydent Asif Ali Zardari i premier Shehbaz Sharif w swoich przemówieniach zadeklarowali pełne wsparcie dla praw mniejszości, podkreślając ich wkład w rozwój kraju. Premier zaznaczył, że ochrona mniejszości to nie tylko obowiązek konstytucyjny, ale i religijny.

Pakistan zajmuje 8. miejsce na Światowej Liście Prześladowań Open Doors jako jeden z krajów najgroźniejszych dla chrześcijan.

Logo Facebooka Kontynuuj rozmowę na naszej stronie na Facebooku.

Tagi
17/08/2025Aktualizowane: 17/08/2025
pokaż więcej

Podobne wiadomości

Libia: Amnesty International żąda unieważnienia wyroków wobec 11 chrześcijan

16/08/2025
lgbt

Grupa LGBT, która walczyła o pozbawienie chrześcijańskich uczelni zwolnień, zostaje zamknięta

16/08/2025

Wyspy Salomona chcą podnieść minimalny wiek zawarcia małżeństwa do 18 lat

15/08/2025

Tajemniczy obiekt międzygwiezdny 3I/ATLAS wzbudza zainteresowanie NASA i biblijne interpretacje

14/08/2025
Kliknij aby skomentować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button