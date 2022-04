Pakistan: Porwanie młodej chrześcijanki

Dwa lata temu mąż Abidy Mukhtar zmarł na atak serca. Potrzebując pomocy w sprawach urzędowych dotyczących emerytury po mężu, pogrążona w żałobie chrześcijańska wdowa zwróciła się do muzułmańskiego sąsiada, Nisara Jogi, który twierdził, że może jej pomóc przyspieszyć tę sprawę.

18 lutego Abida była poza domem, gdy najstarsza z jej szóstki dzieci, 22-letnia Hina, nagle zniknęła. Według sąsiadów Nisar wepchnął Hinę do białego vana, w którym siedziało dwóch innych, niezidentyfikowanych mężczyzn. Przeciwko Nisarowi i jego kolegom zarejestrowano skargę, ale zgodnie z ostatnim raportem, nikogo nie aresztowano, a Hina nie wróciła.

porywane, gwałcone

W Pakistanie dziewczęta i młode kobiety z mniejszościowych grup religijnych, takich jak chrześcijanie, często są porywane, gwałcone, zmuszane do fałszywie dokumentowanych małżeństw i zmiany wyznania.

Prośmy Pana, by potężnie zainterweniował w tej sytuacji, by Hina została uratowana, nie doznając żadnej krzywdy, i bezpiecznie wróciła do matki i rodzeństwa. Pamiętajmy w modlitwie o rodzinie Hiny, prosząc Boga, by w obecnym czasie cierpienia i niepewności dał im potrzebny pokój i pociechę. Niech pakistańskie władze bardzo poważnie podejdą do tej i podobnych spraw, działając na rzecz bezpieczeństwa bezbronnych, młodych kobiet i dziewcząt w Pakistanie. W końcu prośmy o wyraźną manifestację obecności Boga w życiu Hiny i wielu innych młodych Pakistanek z całego kraju, które pozostają w niewoli.

Źródła: Pak Christian News, CLAAS

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

Podobne: Pakistan: Śmiertelny zamach na pastora