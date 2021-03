Pakistan: Porwana dziewczynka wróciła do rodziny

W sobotę 5 grudnia 2020 r. policja z Faisalabadu w Pakistanie znalazła 12-letnią Farę Shaheen przykutą łańcuchem w domu Khizara Hayata. Pięć miesięcy wcześniej Hayat porwał ją, zabrał do miejscowego meczetu, by przeszła na islam, po czym zmusił do poślubienia go. Według policji ciemne znaki na jej kostkach wskazują, że przez większość czasu w niewoli była skuta.

Zmuszonej do małżeństwa i przejścia na islam, udało się wrócić do domu

Rodzina zaczęła się niepokoić, gdy 23 stycznia Farah zeznała, że przeszła na islam i wyszła za mąż z własnej, nieprzymuszonej woli. Jednak prawnik reprezentujący rodzinę uważa, że jej zeznanie było wynikiem presji wywieranej na nią przez personel ośrodka opiekuńczego, w którym przebywała po uratowaniu.

Chociaż małżeństwo w jej wieku jest nielegalne i oznaczałoby ustawowy gwałt, w wielu przypadkach, sfałszowane świadectwo zmiany wyznania może skłonić sąd do uniewinnienia zaangażowanych w przestępstwo porywaczy.

Mimo wywieranych na nią nacisków Farah ostatecznie zdecydowała, że chce wrócić do swojej rodziny. 16 lutego opiekę nad nią otrzymał jej ojciec, Asif Masih.

Sąd orzekł też, że skoro małżeństwo nie zostało zarejestrowane prawnie, Farah nie może przebywać w schronisku na czas nieokreślony. Jej ojciec Asif powiedział, że „córka doznała głębokiego urazu psychicznego i jest przestraszona, ale też bardzo szczęśliwa, że jest z powrotem z rodziną”.

Porywacza początkowo zatrzymano, lecz potem wypuszczono za kaucją. Zgodnie z ostatnią informacją, Khizar nie został oficjalnie oskarżony o popełnione przestępstwa, dlatego bezpieczeństwo Fary nadal jest niepewne.

Módlmy się o Boże wsparcie dla rodziny Farah

W pakistańskim rządzie pojawił się projekt ustawy, mającej zapobiegać zmuszaniu do zmiany wiary. Nowe prawo miałoby wymagać weryfikacji zmiany wyznania, obejmującej rozmowę. Propozycję popiera wielu liderów kościoła, jednak podobne przepisy w innych krajach służą jako narzędzie zapobiegania uzasadnionym zmianom wyznania.

Módlmy się o emocjonalne uzdrowienie Farah i jej rodziny. Niech Boża miłująca obecność wypełni ich serca wszechogarniającym poczuciem pokoju, pociechy, a nawet radości w procesie uzdrowienia po traumatycznym zajściu. Módlmy się, by Khizar został pociągnięty do odpowiedzialności za swoje czyny i doznał przemiany w swoim życiu.

Prośmy też Boga, aby przyjęto nowe prawo, zapobiegające podobnym sytuacjom w życiu innych pakistańskich dziewcząt oraz zapewniające ochronę obywatelom, którzy zgodnie z prawem nawrócili się na chrześcijaństwo ze środowisk muzułmańskich.

Źródła: Church in Chains, Morning Star News, UCA News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

