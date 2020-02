Pakistan: Porwana 14-latka, zmuszona do małżeństwa i zmiany religii

10 października 2019 r. chrześcijanka Huma Younus (14 l.) została porwana ze swojego domu rodzinnego w kolonii Zia w Karaczi. Kilka dni później jej rodzina otrzymała oficjalne dokumenty stwierdzające zmianę wyznania oraz świadectwo ślubu Humy z porywaczem, Abdulem Jabbarem.

Rodzice wnieśli sprawę do sądu. 11 listopada odbyło się posiedzenie, na którym zabrakło Humy, wywiezionej 600 kilometrów dalej. Rodzina twierdzi, że wymuszony związek małżeński naruszył obowiązujące w Sindh prawo, zgodnie z którym nie wolno zawierać związku małżeńskiego z dzieckiem poniżej 18 lat życia bez zgody jego opiekuna.

3 lutego Sąd Najwyższy prowincji Sindh po zaledwie pięciominutowej rozprawie wydał orzeczenie, że mężczyznom wolno poślubiać nieletnie dziewczęta, u których zaczęła się menstruacja. Orzeczenie zostało oparte na prawie szariatu, a nie na sprzecznym z nim państwowym prawie cywilnym. Rodzinie Humy nie pozwolono też zobaczyć się z córką, ponieważ policja stwierdziła, że jej obecność w sądzie mogłaby zagrażać jej życiu.

Rodzina odwołała się do pakistańskiego Sądu Najwyższego, którego posiedzenie wyznaczono na 4 marca. Śledczy otrzymał polecenie zbadania Humy, by określić jej wiek. Jednak prawnik rodziny, Tabassum Yousaf, uważa, że wyniki badania prawdopodobnie zostaną sfałszowane. Rodzina jest bardzo zatroskana o bezpieczeństwo i stan zdrowia Humy. Ich prawnik podkreśla znaczenie pilnej interwencji sądu: „Im więcej czasu mija, tym mniej będziemy wiedzieć o jej losie. Statystyki pokazują, że jeśli porywacz nie będzie pod naciskiem, los nieletniej jest zawsze taki sam: zostaje zmuszona do prostytucji lub kończy w rękach handlarzy ludźmi”.

Inna 14-latka, Sneha, została uprowadzona 14 stycznia, gdy wracała do domu ze szkoły. Porywacze wciągnęli ją do samochodu, wywieźli na odludzie, torturowali i wielokrotnie zgwałcili. Zmuszono ją potem do przejścia na islam i poślubienia jednego z porywaczy. Jednak pięć dni później Sneha została uratowana i wróciła do rodziny. Rodzina podjęła przeciwko porywaczom kroki prawne, ale z powodu zagrożenia musi się ukrywać.

Wstawiajmy się za Humą, Snehą i wieloma innymi dziewczętami w Pakistanie, które zostały zmuszone do małżeństwa lub prostytucji. Prośmy Boga, by potężnie zainterweniował w każdej sytuacji, ratując te drogie, młode osoby od dalszej przemocy przeciwko ich godności i zdrowiu. Módlmy się o uzdrowienie duchowe, psychiczne, emocjonalne i fizyczne porwanych dziewczyn. Módlmy się, by rodzina Humy wygrała w nadchodzącej apelacji, a ich córka mogła bezpiecznie wrócić do domu. Módlmy się o sprawiedliwość w sądach, by przestrzegane było prawo, a sędziowie nie ulegali naciskom bojówkarzy.

Źródła: AsiaNews, International Christian Concern, CLAAS

za Głos Prześladowanych Chrześcijan