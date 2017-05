Pakistan: Parlament wzywa do reformy prawa o bluźnierstwie

W pakistańskim parlamencie znowu podnoszą się głosy wzywające do reformy krajowych przepisów prawnych dotyczących bluźnierstwa. Postulat reformy pojawił się po śmierci muzułmańskiego studenta, zabitego przez tłum 13 kwietnia tego roku. Sąd Najwyższy w Pakistanie rozpatruje obecnie sprawę morderstwa Mashala Khana, zaatakowanego przez swoich kolegów za domniemane głoszenie „bluźnierczych” treści na internetowym portalu społecznościowym. W związku z atakiem zatrzymano łącznie 45 osób, co skłoniło władze do zamknięcia całego kampusu studenckiego w obawie o bezpieczeństwo.

Mashal, student dziennikarstwa na Uniwersytecie Abdul Wali Khan na północnym wschodzie Pakistanu, był zdeklarowanym „humanistą” i silnym orędownikiem praw kobiet oraz wolności myśli i słowa. Choć nie został oficjalnie oskarżony na mocy obowiązującego prawa, uważa się, że przyczyną jego zaatakowania były krążące po uniwersytecie pogłoski o wpisach, jakich miał dokonać na pewnym portalu społecznościowym.

W wyniku tej tragedii Pakistańskie

Zgromadzenie Narodowe wydało uchwałę potępiającą lincz, nazywając go „morderstwem z zimną krwią”. Parlamentarzyści zapewnili też o swojej determinacji, by „w prawie o bluźnierstwie znalazły się silne zabezpieczenia, zapobiegające jego przyszłym nadużyciom w postaci takich potworności”.

Pakistański parlament już nie pierwszy raz potępia wysoce kontrowersyjne prawa. Jednak wszystkie takie wezwania zawsze spotykały się z silnym sprzeciwem, a w jednym przypadku, pewien znany polityk został zabity za głośne wypowiadanie się na ten temat.

Prośmy Boga, by potężnie zainterweniował w Pakistanie, aby w zapisach prawnych o bluźnierstwie faktycznie znalazły się mocne zabezpieczenia, wraz z silnie odstraszającymi karami dla tych, którzy bezpodstawnie występują z takimi oskarżeniami. Módlmy się, by Pan osobiście usłużył rodzinie i przyjaciołom Mashala, opłakującym tę tragiczną stratę.

Pamiętajmy też w modlitwie o wielu innych, którzy są obecnie więzieni za domniemane bluźnierstwo, w tym o Asi Bibi i szesnastoletnim Nabeelu Masihu. Niech Bóg zachowa i pobłogosławi swój dotkliwie prześladowany lud, jednocześnie wylewając swojego Ducha w cudownej łasce i zdumiewającej mocy, aby rzesze Pakistańczyków mogły doświadczyć przemieniającej odnowy.

Najnowsze informacje o Asii Bibi:

Adwokat Asii złożył w Sądzie Najwyższym wniosek o przyspieszenie jej rozprawy i przesunięcie terminu na pierwszy tydzień czerwca. 26 kwietnia wniosek został odrzucony. Adwokat wyjaśnia, że władze boją się jej uwolnienia, mając świadomość, że doprowadziłoby to do poważnych zamieszek. Duchowni islamscy właśnie ponowili wezwanie do egzekucji Asii Bibi, twierdząc, że zajścia takie jak lincz Mashala Khana, to jedynie skutki frustracji muzułmanów z powodu opóźniającego się wykonania wyroku skazanej.

Źródła: Centre for Legal Aid, Assistance and Settlement; Religous Liberty Prayer Bulletin

za Głos Prześladowanych Chrześcijan