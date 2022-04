Pakistan: Oskarżenia o bluźnierstwo za rzekomy wpis na Facebooku

Fansan Shahid, 54-letni chrześcijanin z z miasta Gudźranwala w pakistańskiej prowincji Pendżab, przebywa w areszcie federalnym z powodu zarzutów o bluźnierczy komentarz, który rzekomo zamieścił w 2019 roku na Facebooku. 16 marca tuż po północy kilkunastu policjantów wdarło się do domu Fansana i go pobiło, a następnie zabrało do aresztu.

„Oskarżenia o bluźnierstwo są cały czas problemem w Pakistanie…”

Według jego żony Safii, Fansan zgubił swój telefon w 2019 roku, ale tego nie zgłosił. Oboje uważają, że ktoś znalazł urządzenie i użył go do opublikowania komentarza, ponieważ nie było zabezpieczone hasłem, a do konta na Facebooku logowało się automatycznie.

Safia uważa, że Fansan nigdy nie popełniłby przestępstwa, ponieważ doskonale zdawał sobie sprawę z możliwych konsekwencji. Często ostrzegał swoje dorosłe dzieci, aby z powodu potencjalnych problemów nie rozmawiały o religii z nastawionymi wrogo muzułmanami.

Rodzina jest zaniepokojona potencjalnym długim procesem sądowym, ponieważ Fasan ma wiele problemów zdrowotnych. Istnieją również obawy dotyczące sytuacji finansowej rodziny, bo Fasan jest jedynym żywicielem rodziny, a zarzuty o bluźnierstwo mogą zagrozić również jego funduszowi emerytalnemu.

Ponadto nie wiadomo, jak zareaguje właściciel domu, który wynajmują oraz ich muzułmańscy sąsiedzi, gdy dowiedzą się o charakterze zarzutów postawionych Fansanowi.

Oskarżenia o bluźnierstwo są cały czas problemem w Pakistanie. Są często wykorzystywane z osobistych pobudek lub w celu wyrażenia nienawiści religijnej. Ich konsekwencją są często napaści tłumu na oskarżonych i członków ich rodzin.

Módlmy się…

Pamiętajmy w modlitwie o Fansanie, Safii i ich dzieciach, którzy borykają się z zarzutami, jak i pozbawieniem wolności Fansana i innymi konsekwencjami.

Niech ta rodzina otrzyma tak bardzo potrzebną ochronę, zaopatrzenie i zachętę podczas całego procesu. Prośmy Pana, aby szczególnie umocnił Fansana podczas jego pobytu w więzieniu, dając mu sposobności do dzielenia się wiarą z więźniami głodnymi duchowo.

Módlmy się, aby sąsiedzi i inni członkowie lokalnej społeczności okazywali zrozumienie i współczucie całej rodzinie odpowiednie do tej sytuacji.

Ponadto, niech Pan wprowadzi w ich życie innych chrześcijan, którzy będą ich dalej zachęcać i pocieszać ich przygnębione dusze, w oczekiwaniu na Jego sprawiedliwość i oczyszczenie z zarzutów (2 Kor 1,4).

Źródła: Kross Konnection, Morning Star News,USCIRF

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

Podobne: Pakistan: Porwanie młodej chrześcijanki