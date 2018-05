Pakistan: odszkodowanie za zabicie chrześcijanina

W Pakistanie rodzina chrześcijańska otrzymała hojne odszkodowanie w wyniku nadzwyczajnego orzeczenia sądu. Ich syn został zabity przez policjantów. Prawnicy rodziny mówili o „rzadkim zwycięstwie” po ogłoszeniu wyroku.

Czego mogą oczekiwać pakistańscy chrześcijanie od wymiaru sprawiedliwości w społeczeństwie, które ich marginalizuje? Mówiąc łagodnie, nic. Ale Ten, kto „jest w stanie sprawić daleko więcej, niż to o co prosimy lub co rozumiemy” (List do Efezjan 3:20), może odwrócić najbardziej rozpaczliwą sytuację. W dniu 9 października 2017 roku zawalił się świat rodziców Arsalan Masih (16) w Sheikhupura, prowincja Punjab. Tego dnia dowiedzieli się o śmierci syna w wyniku brutalnego ataku policji. Musieli zaakceptować, że zbrodnia ta prawdopodobnie pozostanie bezkarna. „Nie mieliśmy nadziei na sprawiedliwość, ponieważ jesteśmy biedną i niewykształconą rodziną chrześcijańską. Nie mieliśmy pojęcia, jak postępować w tej sprawie – wspomina Mushtaq Masih, ojciec Arsalana.

Rodzina zadowolona z wyniku negocjacji

Po ponad czterech miesiącach więzienia, sześciu oskarżonych policjantów zaoferowało rodzinie trzy miliony rupii (około 21 500 euro) zgodnie z islamską koncepcją „diyat” (odszkodowanie za spowodowanie śmierci lub strat materialnych). W dniu 14 marca 2018 r. sędzia zgodził się na takie rozwiązanie na mocy prawa pakistańskiego w kontekście sześciu oskarżonych o zabójstwo. Artykuł 319 pakistańskiego kodeksu karnego stanowi, że „każdy, kto nieumyślnie zabije osobę, podlega diyatowi”. Każdego roku rząd weryfikuje wysokość „diyatu”: w 2018 r. wyniesie on około 14 000 euro. Shaheryar Gill, prawnik, który reprezentował rodzinę w tej sprawie, mówi: „O ile mi wiadomo, żaden akt przemocy policji, który doprowadził do śmierci chrześcijanina nie został do tej pory ukarany. To rzadkie zwycięstwo naszych prawników, którzy zadbali o to, aby sprawiedliwości stało się zadość. Rodzina oświadczyła, że jest zadowolona z wyniku negocjacji”.

Dochodzenie wszczęte dopiero po protestach społecznych

Arsalan walczył z koleżankami i kolegami, którzy byli spokrewnieni z jednym z policjantów. Około godziny 17.00 do klasy wkroczyło sześciu policjantów. Wyciągnęli Arsalana na zewnątrz i pobili go zadając ciosy rękoma, kopnięciami i kolbami karabinów w obecności wielu świadków. Potem wepchnęli go do furgonetki. Jego ojciec mówi: „Arsalan zginął w furgonetce, ale na posterunku policji odmówili przyjęcia naszej skargi na napastników. W ten sposób około 300 chrześcijan zablokowało ulicę w proteście, po czym policja zarejestrowała sprawę i wszczęła śledztwo”.

W Pakistanie chrześcijanie są często dyskryminowani, biedni i wykluczeni. Wielu z nich usidla się długami zmuszając do niewolniczej pracy.

Prosimy, módlmy się za chrześcijan w Pakistanie:

Dziękujmy za ten werdykt.

Módl się, aby mniejszość chrześcijańska była w przyszłości bardziej szanowana, zwłaszcza przez władze i sądy.

Módl się za wielu chrześcijan, którzy są dyskryminowani i prześladowani, na co dzień za swoją wiarę – aby byli świadomi swojej godności w Chrystusie i doświadczali bliskości Chrystusa każdego dnia.

za Open Doors Polska