Pakistan: Obawy sędziów opóźniają rozpatrzenie apelacji chrześcijan

Sędzia Qasim Khan, przewodniczący kompletu sędziowskiego w Wysokim Sądzie w Lahaurze, ogłosił, że mimo epidemii COVID-19 i niedoboru sędziów, w ciągu ostatnich pięciu miesięcy Wysoki Sąd rozstrzygnął 28 tysięcy spraw na terenie prowincji Pendżab.

W mowie, wygłoszonej 18 września do okręgowej izby adwokackiej, sędzia Khan stwierdził konieczność pilnego przyspieszenia tempa pracy, prosząc sędziów i prawników o współpracę w tym kierunku. „Jesteśmy tu po to, by rozwiązywać problemy skarżących” – dodał.

W dążeniu sądu do szybkiego załatwiania spraw jest jednak jeden zauważalny wyjątek – przypadki związane z prawem o bluźnierstwie.

27 sierpnia sędzia Wysokiego Sądu w Lahaurze nie stawił się na wyznaczone posiedzenie w sprawie Ashfaqa Masiha, przez co jego rozprawa po raz kolejny została przełożona. Ashfaq od 2017 roku przebywa w więzieniu pod zarzutem bluźnierstwa, a posiedzenia sądu w jego sprawie już kilka razy były odwoływane.

Odraczanie posiedzeń sądowych, na których sąd ma zapoznać się ze sprawą lub wysłuchać apelacji, to zwykłe zjawisko w sprawach dotyczących prawa o bluźnierstwie. We wrześniu informator Church in Chains powiedział: „W sprawach dotyczących bluźnierstwa dzieje się tak dlatego, że sędziowie chcą uniknąć wszelkich kontrowersji i nowych problemów ze strony grup ekstremistów”. W czasie posiedzeń sądu zwykłym zjawiskiem jest obecność na sali sądowej tłumu protestujących członków grup islamistycznych, którzy głośno domagają się śmierci oskarżonych o bluźnierstwo, a także wygrażają prawnikom, urzędnikom sądowym i samym sędziom.

Obawy sędziów i duża liczba odroczeń

Największą liczbę odroczeń zanotowano do tej pory w przypadku Imrana Ghafura Masiha – szacuje się, że odkąd w 2010 roku skazano go na dożywotnie więzienie, posiedzenia apelacyjne w jego sprawie były przekładane co najmniej 70 razy. W połowie września jego sprawę przełożono po raz kolejny, tym razem do 16 października. Te niemal rutynowe odroczenia są ogromnie zniechęcające dla więźniów takich jak Imran, który już 11 lat spędził w więzieniu.

Apelację w sprawie dożywotniego wyroku dla Zafara Bhattiego odraczano już co najmniej 17 razy. Ten powtarzający się cykl oczekiwania na zwolnienie wpłynął niszcząco na fizyczne i psychiczne zdrowie Zafara. Najpierw wzrasta nadzieja, gdy prawnicy przygotowując się do apelacji nieraz przekazują zachęcające szczegóły dotyczące uwag sędziego na temat siły dowodów w sprawie, po czym druzgoczące rozczarowanie (gdy sprawa jest znowu odkładana). Wśród wielu powodów odraczania posiedzeń jest m.in. nie stawienie się sędziego na posiedzeniu, wyjazd sędziego na urlop, przekazanie sprawy przez sędziego do innego sądu, nie stawienie się w sądzie prawnika oraz prośba prawnika o dodatkowy czas na zebranie dowodów. Nasuwa się prosty wniosek, że sędziowie po prostu boją się orzec w sprawie Zafara.

3 września Zafar miał w więzieniu atak serca. Szybka pomoc lekarska ustabilizowała jego stan, jednak jego prawnicy zwrócili się do Wysokiego Sądu w Lahaurze o jak najszybsze zwolnienie go za kaucją z powodów medycznych. 10 września w Wysokim Sądzie odbyło się krótkie posiedzenie, po którym sąd zwrócił się do komisarza miejscowej policji o zlecenie wykonania opinii lekarskiej. Zafar jednak do tej pory pozostaje w więzieniu, gdzie przebywa od lipca 2012 roku.

Słabe, nieraz w ogóle nieistniejące dowody

Wiele międzynarodowych raportów naświetla niesprawiedliwość, jakiej doświadcza większość osób oskarżonych na mocy praw, które są wymierzone przeciwko mniejszościom religijnym. Zakres tej niesprawiedliwości obejmuje przyjmowanie oskarżeń w oparciu o słabe, nieraz w ogóle nieistniejące dowody, zakładanie czyjejś winy, brak uczciwego procesu oraz nadmierne zwlekanie z wymierzeniem sprawiedliwości. Doświadczeniem większości więźniów jest sytuacja, w której z powodu bezpieczeństwa sędziów, jedyną instancją, która w ich przypadku może wymierzyć sprawiedliwość, jest Sąd Najwyższy.

Asia Bibi (najbardziej znana wśród osób uwięzionych na mocy prawa o bluźnierstwie), została ostatecznie uniewinniona przez Sąd Najwyższy w październiku 2018 roku. Jednak jej zwolnienie doprowadziło do trzydniowych, gwałtownych protestów ekstremistów islamskich w całym Pakistanie, zakończonych dopiero wtedy, gdy pakistański rząd przystał na żądania protestujących, by zakazać Asi Bibi opuszczania kraju. Asia nie mogła wyjechać za granicę przez kolejne sześć miesięcy.

Perspektywy na jakiekolwiek zmiany tej sytuacji nadal są ponure, gdyż wszelkie wezwania do reformy praw o bluźnierstwie spotykają się w Pakistanie z wrogością, a obecny premier, Imran Khan, wydaje się niechętny do promowania zmian z obawy przed obrażeniem partii islamistycznych. Stany Zjednoczone i Unia Europejska nieustannie wyrażają niepokój z powodu tych praw i ich wpływu na mniejszości religijne, jednak ani USA, ani Unia nie nalegały, by zmiana praw o bluźnierstwie była warunkiem odnawiania umów handlowych.

Źródło: Church in Chains, za Aid to the Church in Need, Christian Solidarity Worldwide, UrduPoint

Dziękujmy Panu, że światło Jego poznania świeci w Pakistanie mimo silnego sprzeciwu.

Dziękujmy Mu za Ashfaqa Masiha, Imrana Ghafura Masiha i Zafara Bhattiego, za ich wytrwałą wiarę i Bożą miłość w ich sercach. Niech Pan Jezus umocni ich na swojej drodze, poprowadzi i będzie pokojem w ich duszy, duchu i ciele, i niech przez nich ogłasza Dobrą Nowinę o swoim Królestwie. Módlmy się, by w sercach Pakistańskich chrześcijan panowała Boża sprawiedliwość i wolność w Jezusie Chrystusie, która daje nadzieję w każdej sytuacji, uwalnia od wszelkiego lęku i pozwala z miłością i śmiałością patrzeć w oczy prześladowcom – aby i oni zobaczyli prawdę Bożego Słowa i zwrócili się do Pana, porzucając fałszywe drogi islamu. „Zmiłuj się Panie nad nami! Tobie ufamy, bądź naszą mocą każdego dnia, naszym zbawieniem w czasie ucisku! … Pan jest ponad wszystkim i mieszka na wysokości… Pełnia zbawienia, mądrości, poznania i bojaźni Pana to Jego skarby… Bo Pan naszym Sędzią, Pan naszym Prawodawcą, Pan naszym Królem: On nas wybawi!” (Iz 33,2.6.22).

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

Podobne

Pakistan: Chrześcijanin pobity i oskarżony o bluźnierstwo