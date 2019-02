Pakistan: Nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa dla kościołów

Z początkiem roku w stanie Pendżab weszły w życie nowe regulacje prawne, które, mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa kościołów, mogą w istocie prowadzić do ich zamykania.

Miejsca chrześcijańskich zgromadzeń będą musiały zostać wyposażone w wykrywacze metali oraz kamery podłączone do zewnętrznego systemu monitoringu i rejestracji nagrań. Każdy kościół, który nie wdroży tych przepisów do 31 marca, może zostać zamknięty. Niektórym kościołom już zapowiedziano inspekcje.

Chrześcijańska wspólnota w Pakistanie to uboga i dyskryminowana grupa społeczna,

dla której prawdziwym wyzwaniem będzie znalezienie środków na dostosowanie się do nowych wymagań. Inną kwestią są prawdziwe intencje władz. O ile uzasadnione jest oczekiwanie, że kościoły będą odpowiedzialne za własne bezpieczeństwo, to nowe regulacje prawne można uznać za zawoalowany sygnał, że policja nie będzie mogła ich chronić w przyszłości. Różne grupy bojówkarzy mogą wykorzystać tę sytuację do bezkarnego atakowania kościołów.

Módlmy się o ochronę dla pakistańskich wierzących przed atakami i prześladowaniami. Pamiętajmy o uwięzionych chrześcijanach oraz o tych, którzy żyją w lęku przed atakami, prosząc Boga, aby obdarzył ich pokojem oraz zaspokajał ich potrzeby.

Źródło: Mission Network News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan