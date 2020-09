Pakistan: Nastolatka porwana, zgwałcona i zmuszona do ślubu ucieka

Według International Christian Concern (ICC) Maira Shahbaz, 14-letnia chrześcijanka, która została porwana i zmuszona do poślubienia muzułmanina, uciekła spod nadzoru porywacza i ukrywa się razem z matką i trójką rodzeństwa w Faisalabadzie w Pakistanie. Stało się to zaledwie kilka tygodni po tym, gdy sąd w Lahaurze orzekł, że Shahbaz jest prawnie poślubiona ze swoim porywaczem, i nakazał, by wróciła pod jego opiekę.

28 kwietnia 2020 r. w Madina Town w pobliżu Faisalabadu Shahbaz została porwana przez Mohamada Nakasha i jego dwóch wspólników, gdy wracała do domu. Według świadków, porywacze zmusili ją do wejścia do samochodu, a odjeżdżając z miejsca przestępstwa, oddali strzały w powietrze.

Zgodnie z relacją organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie Shahbaz powiedziała na policji, że podano jej narkotyki, zgwałcono i zmuszono do podpisania dokumentów

in blanko, które Nakash potem wykorzystał jako świadectwo ślubu i świadectwo zmiany wyznania. Shahbaz stwierdziła też, że Nakash sfilmował jej gwałt i zagroził, że jeśli będzie stawiać opór, opublikuje to nagranie w Internecie.

Po porwaniu Shahbaz pozostawała pod nadzorem Nakasha. By usprawiedliwić nadzór nad Shahbaz, Nakash twierdzi, że on i Shahbaz są małżeństwem, a ona przeszła na islam. Dla poparcia tego twierdzenia Nakash napisał świadectwo ślubu, zgodnie z którym Shahbaz ma 19 lat. Jednak jego ważność jest kwestionowana, ponieważ muzułmański duchowny, którego nazwisko jest wymienione na świadectwie, zaprzeczył, by miał jakikolwiek udział w zawarciu tego małżeństwa.

Rodzice Shahbaz podważyli ważność małżeństwa, próbując odzyskać opiekę nad córką. Jako dowód rodzice Shahbaz przedstawili przed sądem w Faisalabadzie świadectwo urodzenia córki. Ten dokument, wsparty innymi dokumentami szkolnymi, dowodzi, że Shahbaz jest nieletnia, co delegalizuje jej małżeństwo z Nakashem na mocy ustawy o ograniczeniu małżeństw dzieci.

30 lipca sędzia Rana Masood z sądu w Faisalabadzie nakazał, by Shahbaz zabrano spod nadzoru Nakasha i umieszczono w schronisku dla kobiet Dar ul Aman, aż sąd wyższej instancji w Lahaurze wysłucha jej sprawy. Po tym nakazie policja zarejestrowała też oficjalną skargę przeciwko Nakashowi i jego dwóm wspólnikom w porwaniu Shahbaz.

4 sierpnia orzeczenie sądu w Faisalabadzie zostało uchylone przez sędziego Raję Muhammada Shahida Abbasi z sądu Lahaurze. Sędzia Abbasi orzekł na korzyść Nakasha, ponieważ dowiedział się, że Shahbaz przeszła na islam. Obecni w sądzie świadkowie powiedzieli, że gdy ogłoszono orzeczenie, Shahbaz się rozpłakała.

„Ta sprawa naświetliła haniebne praktyki zmuszania ofiar, by wydawały przed sądami w Pakistanie oświadczenia na korzyść swoich porywaczy”

– powiedział ICC Suneel Malik, obrońca praw człowieka w Pakistanie. „Ofiary są straszone ponurymi konsekwencjami, jeśli odważą się powiedzieć w sądzie prawdę”.

„Władze muszą postawić tych sprawców przed wymiarem sprawiedliwości bez jakiejkolwiek dalszej zwłoki” – mówił dalej Suneel Malik. „Rząd musi też uchwalić i wprowadzić prawo, które chroni nieletnie kobiety przed wymuszoną zmianą wyznania i wymuszonym małżeństwem”.

Według opracowania Movement for Solidarity and Peace Pakistan z 2014 r., każdego roku około 1000 kobiet i dziewcząt z pakistańskich społeczności hinduskich i chrześcijańskich jest porywanych, zmuszanych do małżeństwa ze swoimi porywaczami i zmuszanych do przechodzenia na islam. Kwestia religii jest dodawana do spraw o napaść seksualną, by postawić w niekorzystnej sytuacji ofiary należące do mniejszości religijnych. Działając w oparciu o religijne uprzedzenia, sprawcy wiedzą, że mogą ukryć i usprawiedliwić swoje przestępstwa przez wprowadzenie elementu religii.

William Stark, kierownik regionalny ICC w Azji Południowej, powiedział: „W International Christian Concern jesteśmy głęboko zaniepokojeni bezpieczeństwem Mairy i bezpieczeństwem jej rodziny. Groźby, jakie porywacz Mairy skierował przeciwko Mairze i jej rodzinie, są bardzo rzeczywiste i muszą być potraktowane poważnie. Jesteśmy też głęboko rozczarowani decyzją Wysokiego Sądu o powrocie Mairy pod nadzór jej porywacza. Wystawia to na ryzyko bezpieczeństwo Mairy i jest prawdopodobnym powodem, dlaczego ona i jej rodzina przebywają w ukryciu. Pakistan musi zrobić więcej, by zwalczyć problem porwań, wymuszonych małżeństw i wymuszonego przechodzenia na islam. Sprawcy zbyt długo posługują się kwestią religii, by usprawiedliwiać swoje przestępstwa przeciwko religijnym mniejszościom w Pakistanie”.

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

