Pakistan: Krwawe rozruchy po oskarżeniu dwóch chrześcijanek o bluźnierstwo

9 kwietnia 2021 r. dwie chrześcijanki, pielęgniarka Maryam Lal i studentka trzeciego roku pielęgniarstwa Navish Arooj, pracujące w szpitalu Civil Hospital w Faisalabadzie, zostały oskarżone o bluźnierstwo za rzekome zbezczeszczenie Koranu.

„…rzucił się na Maryam z nożem, chcąc ją zabić”

Przełożona pielęgniarek Rukhsana i szeregowy pracownik szpitala, Muhammad Waqas, obydwoje wyznający islam, zgodnie stwierdzili, że dzień wcześniej widzieli, jak Navish zdarła ze ściany naklejkę z wersetami z Koranu i podała ją Maryam.

Muhammad Waqas ubliżał oskarżonym chrześcijankom i podżegał innych muzułmanów z personelu medycznego, aby wymierzyli im surową karę. W końcu rzucił się na Maryam z nożem, chcąc ją zabić. Rannej w rękę kobiecie udało się uciec.

Jednak przed szpitalem zaczął gromadzić się tłum, złożony również z medyków, domagający się tego, aby Maryam i Navish zostały zabite. W tej sytuacji administracja szpitala wezwała na pomoc policję, która po przybyciu przewiozła chrześcijanki na posterunek policji w celu zapewnienia im ochrony.

Przyjęto również zawiadomienie o popełnieniu przez nie bluźnierstwa. Według ostatnich doniesień chrześcijanki przewieziono do więzienia.

„Umrę za swojego Proroka (Mahometa)” – krzyczy 10-letni chłopiec

Wkrótce na ulicach Faisalabadu zaczęły gromadzić się wzburzone tłumy domagające się egzekucji chrześcijanek. Radykalni muzułmanie zaczęli również kierować swoje groźby wobec innych miejscowych chrześcijan i zastraszać ich.

Na jednym z będących w naszym posiadaniu filmów z zajść widać, jak ok. 10-letni chłopiec stojący w otoczeniu ekstremistów islamskich wykrzykuje: „Umrę za swojego Proroka (Mahometa). Zabijemy każdego, kto dopuści się bluźnierstwa i będzie mówić przeciwko mojemu Prorokowi. Kocham Go (Proroka)”.

Do samosądu nad chrześcijankami podżegał szczególnie Allam Saad Hussain Rizvi, znany z ekstremizmu przywódca skrajnej partii islamistycznej Tehreek-i-Labbaik Pakistan (TLP). Domagał się również usunięcia z Pakistanu ambasadora Francji w związku z opublikowanymi we Francji karykaturami Mahometa. W odpowiedzi na narastające napięcie władze Pakistanu aresztowały Saada Rizviego, co wywołało gniew jego zwolenników z TLP, którzy rozpoczęli masowe i gwałtowne protesty, które objęły już niemal wszystkie większe miasta w Pakistanie.

W czasie zamieszek zabito przynajmniej dwóch policjantów, a ponad 100 zostało rannych. Z obawy o życie chrześcijanie i zwykli obywatele obawiają się wychodzić z domów. 14 kwietnia partia TLP została zdelegalizowana na mocy ustawy o przeciwdziałaniu terroryzmowi. Istnieją obawy, że może się to spotkać z odwetem ze strony jej zwolenników.

Módlmy się…

Módlmy się o uniewinnienie dwóch oskarżonych pielęgniarek i o bezpieczeństwo dla nich i ich rodzin. Módlmy się o bezpieczeństwo i mądrość dla pozostałych chrześcijan w Pakistanie, zwłaszcza tych, którzy również zostali fałszywie oskarżeni o bluźnierstwo.

Módlmy się o władze Pakistanu, aby zdołały zaprowadzić porządek w kraju i zapewnić bezpieczeństwo mniejszościom religijnym, w tym chrześcijanom.

Źródło: Łącznicy GPCh w Pakistanie; Pakistan Christian Post; Dawn; The Times of India

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

