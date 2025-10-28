Pakistan: kroki w kierunku reformy kontrowersyjnych przepisów o bluźnierstwie

Władze Pakistanu rozpoczęły intensywne działania przeciwko islamistycznej partii Tehreek-i-Labbaik Pakistan (TLP) oraz zapowiedziały zmiany proceduralne w prawie o bluźnierstwie – donosi Ministerstwo Prawa i Praw Człowieka. Celem reform jest ograniczenie fałszywych oskarżeń, które często prowadzą do przemocy i samosądów.

Minister Azam Nazeer Tarar ogłosił wprowadzenie zabezpieczeń proceduralnych – m.in. uczciwego śledztwa i wrażliwości sądów – aby zapobiegać nadużyciom. Zapowiedź padła podczas sympozjum na temat harmonii międzywyznaniowej i praw podstawowych, zorganizowanego pod auspicjami Sądu Najwyższego.

Minister podkreślił znaczenie równości wobec prawa, wolności religijnej i ochrony mniejszości jako konstytucyjnych fundamentów państwa. Wskazał także na nowe inicjatywy, takie jak utworzenie centrów ochrony mniejszości i programów edukacyjnych o prawach człowieka.

Chrześcijański parlamentarzysta z Pendżabu, Ejaz Alam Augustine, zaznaczył, że nadużywanie prawa o bluźnierstwie to jeden z głównych przejawów ekstremizmu. Jego zdaniem reformy nie oznaczają przyzwolenia na znieważanie religii, ale są konieczne, by zapobiec wykorzystywaniu tych przepisów do prześladowań i rozgrywek osobistych.

Organizacja Human Rights Watch alarmuje, że prawo to jest wykorzystywane do zastraszania, przejmowania mienia i wywoływania przemocy wobec mniejszości. W raporcie z czerwca 2024 wskazano m.in. przypadki użycia fałszywych oskarżeń wobec rywali biznesowych.

W kontekście rosnącego ekstremizmu rząd Pakistanu ponownie zdelegalizował TLP – partię znaną z radykalnych działań i poparcia dla Mumtaza Qadri, zabójcy gubernatora Pendżabu, który stanął w obronie oskarżonej o bluźnierstwo chrześcijanki Aasii Bibi. Zakaz działalności partii został przywrócony po protestach, które sparaliżowały kraj i doprowadziły do ofiar śmiertelnych.

Wzrost poparcia dla TLP zbiegł się z eskalacją przemocy wobec chrześcijan i innych mniejszości. W ostatnich latach doszło m.in. do pogromów w Jaranwali oraz brutalnego linczu na starszym chrześcijaninie w Sargodha.

Pakistan zajmuje ósme miejsce w rankingu Open Doors jako jeden z najniebezpieczniejszych krajów dla chrześcijan.

Opr. red. na podst. Christian Daily