Pakistan: Kościół pozbawiony budynku

Sześć miesięcy po tym, gdy chrześcijanie ze wsi Nayya Sarabah otrzymali zakaz spotykania się na modlitwie, lokalne władze zażądały zburzenia budynku kościelnego. Miejscowi muzułmanie nie zgadzają się na istnienie we wsi zabudowań kościelnych.

Od czasu wzniesienia budynku w 2012 r. przez ostatnie kilka lat regularnie odbywały się tam nabożeństwa. Jednak w grudniu 2016 r. miejscowi muzułmanie wyrazili sprzeciw. Po negocjacjach osiągnięto kompromis, pozwalając członkom kościoła na dalsze spotykanie się. Rok później, w grudniu 2017 r., członkowie kościoła zostali zmuszeni do podpisania przyrzeczenia, że nie będą się więcej spotykać we wsi. Władze stwierdziły, że to dla ich własnego bezpieczeństwa, wyjaśniając, że policja nie jest w stanie zapewnić im ochrony.

2 lipca, po niemal sześciu miesiącach przerwy w spotkaniach w budynku kościelnym, władze wezwały miejscowych chrześcijan na zebranie, podczas którego ogłosiły nakaz zniszczenia budynku. W zamian zaproponowały możliwość budowy nowego kościoła poza granicami wsi, na państwowej działce, która pierwotnie została wydzielona pod budowę szkoły.

Członkowie kościoła nie wiedzą, co mają zrobić.

Chcą spotykać się w pokoju, ale nie otrzymali żadnego dokumentu, dającego im prawo do faktycznego budowania na nowej ziemi. Na dodatek, zubożali chrześcijanie nie mają funduszy na ponowną budowę kościoła.

Módlmy się o mądrość i Boże prowadzenie dla przywódców tego kościoła. Módlmy się o Boży pokój w tej wsi i o rozwiązanie tego problemu.

Źródła: World Watch Monitor, Pakistan Today, UCANews

za Głos Prześladowanych Chrześcijan