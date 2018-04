Pakistan: Deklaracja wyznawanej religii wszędzie wymagana

Chrześcijanie i inne mniejszości religijne mają powody do niepokoju po tym, gdy 9 marca Sąd Najwyższy w Islamabadzie zarządził obowiązek zadeklarowania wyznawanej religii we wszystkich wydanych przez rząd dokumentach identyfikacyjnych. Każdy obywatel, który ukrywa swoje prawdziwe wyznanie, zostanie uznany za winnego zdrady państwa. Wspomniane dokumenty obejmują: świadectwa urodzenia, paszporty, listy wyborcze i dokumenty tożsamości. Ponadto każdy ubiegający się o państwową posadę będzie musiał złożyć oświadczenie, że Mahomet jest ostatnim prorokiem.

Organizacja Human Rights Watch potępiła to zarządzenie jako zamach na wolność religijną w kraju,

uznając, że „stworzy ono warunki do przemocy i ją wznieci”. W takim kraju, jak Pakistan, gdzie religia często jest wykorzystywana jako narzędzie społecznego i ekonomicznego wykluczania, zarządzenie takie jak to może spowodować jeszcze większe trudności dla mniejszości wyznaniowych. Jeśli nie dojdzie do apelacji od wydanej decyzji, obywatele będą musieli się do niej zastosować.

Módlmy się,

by prawnicy, którzy analizują to zarządzenie i rozważają możliwość wniesienia apelacji, zostali obdarzeni mądrością. Prośmy też Boga, by pomógł zaangażowanym w sprawę prawodawcom uświadomić sobie, jak poważne skutki będzie miało to postanowienie, pociągając za sobą dalsze ryzyko zagrożenia życia i trudności dla wielu niewinnych obywateli Pakistanu. Mając to na uwadze, pamiętajmy o pakistańskich chrześcijanach, którzy regularnie mierzą się z przeciwnościami i dyskryminacją, by pozostali wierni sprawie Chrystusa, służąc jako jasne światła w ciemności.

Źródła: Global Christian News, International Christian Voice, Reuters

za Głos Prześladowanych Chrześcijan