Pakistan: Cztery chrześcijanki fałszywie oskarżone o bluźnierstwo

19 lutego cztery chrześcijanki z Farooq-e-Azam w pobliżu Karaczi w Pakistanie zostały fałszywie oskarżone o bluźnierstwo. W następstwie tego oskarżenia tłum rozwścieczonych muzułmanów zaatakował zamieszkałe przez chrześcijan osiedle, doprowadzając do wysiedlenia około 200 chrześcijańskich rodzin.

Problem zaczął się w styczniu 2019 roku gdy Fayaz i Samina Riaz, małżeństwo muzułmańskie, mieszkające w domu wynajmowanym od chrześcijanina Amjada Dildara, zostało poproszone przez swojego gospodarza o opuszczenie miejsca zamieszkania. Według miejscowych chrześcijan, muzułmańskie małżeństwo „powodowało problemy wśród chrześcijańskich rodzin w społeczności” i zostało poproszone o wyprowadzenie się.

We wtorek 19 lutego Samina Riaz oskarżyła cztery chrześcijanki, w tym trzy córki swojego gospodarza, o zbezczeszczenie Koranu. Według Aslama Masiha, miejscowego naocznego świadka, „Samina Riaz posądziła Sunainę Amjad, lat 22, Sophię Amjad, lat 18, Sonehę Amjad, lat 14, i Sophię Qamar, lat 30, o zbezczeszczenie świętego Koranu. Stwierdziła, że kobiety ukradły egzemplarz Koranu i zniszczyły go przez zanurzenie w misce z brudną wodą”.

Gdy wiadomość o oskarżeniu rozeszła się, tłum rozwścieczonych muzułmanów zebrał się w Farooq-e-Azam i zaatakował

kilka chrześcijańskich gospodarstw, w tym dom Amjada Dildara oraz pobliski kościół. Tłum pozabijał zwierzęta domowe i zniszczył kilka domów.

Około 200 chrześcijańskich rodzin z Farooq-e-Azam uciekło z domów i przeniosło się w bezpieczniejsze miejsca na obszarze Karaczi. Miejscowa policja przejęła kontrolę nad osiedlem, jednak muzułmanie nadal nie pozwalają chrześcijanom na otwarcie kościołów.

„Po dochodzeniu policji okazało się, że Samina Riaz pożyczyła egzemplarz Koranu od Khalida Khana, właściciela pobliskiego sklepu” – powiedział Masih w rozmowie z przedstawicielem ICC. „Po przyjściu do domu wrzuciła go do balii w łazience. Celowo oskarżyła chrześcijanki o zbezczeszczenie świętej księgi Koranu”.

Samina Riaz przyznała się później do zaplanowania intrygi i wraz z mężem Fayazem została aresztowana.

W Pakistanie fałszywe oskarżenia o bluźnierstwo są powszechne i często motywowane osobistą zemstą lub nienawiścią religijną. W ciągu ostatnich 30 lat ponad 1500 osób oskarżono o dopuszczenie się bluźnierstwa. Mniejszości religijne, w tym chrześcijanie, stanowią większość oskarżonych, pomimo faktu, że mniejszości religijne tworzą w Pakistanie zaledwie 3,6 procent całkowitej populacji.

Dyrektor regionalny ICC, William Stark, powiedział: „Nasze myśli i modlitwy biegną ku tym czterem chrześcijankom, które zostały fałszywie oskarżone, oraz ku chrześcijańskiej społeczności Farooq-e-Azam. Trzeba pohamować nadużycia niesławnych, pakistańskich przepisów o bluźnierstwie. Zbyt często te prawa są narzędziem w rękach ekstremistów, dążących do wzniecania religijnie motywowanej przemocy przeciwko społecznościom mniejszościowym. Bez prawdziwych reform mniejszości religijne, w tym chrześcijanie, będą mierzyć się z coraz liczniejszymi, fałszywymi oskarżeniami o bluźnierstwo oraz z ekstremalną przemocą, jaka często towarzyszy takim oskarżeniom”.

Źródło: International Christian Concern (ICC), www.persecution.org

za Głos Prześladowanych Chrześcijan