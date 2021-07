Pakistan: Chrześcijańskie małżeństwo oczyszczone z zarzutu bluźnierstwa

3 czerwca 2021 roku, po siedmiu latach w celi śmierci, Shafqat Emmanuel i jego żona Shagufta Kausar zostali oczyszczeni przez pakistański sąd ze wszystkich zarzutów. Skazano ich 4 kwietnia 2014 roku za wysyłanie „bluźnierczych” wiadomości tekstowych. Wiadomości rzekomo wysłano z telefonu Shagufty, zgubionego miesiąc wcześniej i nigdy nieodnalezionego. Małżonkowie nie mogli ich napisać, bo oboje są niepiśmienni.

„Mimo wdzięczności za zwolnienie małżeństwa (…), czeka ich ukrywanie się przed islamistycznymi bojówkarzami, którzy nadal zagrażają ich życiu.”

Lata w więzieniu były szczególnie ciężkie dla Shafqata, który od wypadku w 2004 r. jest sparaliżowany od pasa w dół. Jako niepełnosprawny, potrzebujący pomocy, był zdany na łaskę strażników więziennych. W kwietniu tego roku Amnesty International przekazało, że Shafqat ma poważne odleżyny i bardzo cierpi. Rodzina ujawniła, że w marcu przez trzy dni był w śpiączce, ale nikt nie zabrał go do szpitala.

Mimo wdzięczności za zwolnienie małżeństwa, kilka organizacji podkreśla zagrożenia, jakie teraz na nich czekają. Podobnie jak w przypadku Asi Bibi, która z powodu bezpieczeństwa musiała uciekać z kraju, czeka ich ukrywanie się przed islamistycznymi bojówkarzami, którzy nadal zagrażają ich życiu.

Przychylne orzeczenie sędziów

Chwalmy Boga za przychylne orzeczenie sędziów i uchylenie wyroku małżeństwa. Gdy Shafqat i Shagufta starają się wrócić do rodziny i przyjaciół, w tym do czwórki swoich dzieci, prośmy Pana, by spoczywała nad nimi Jego ochrona i błogosławieństwo.

Módlmy się też, by nawet w ukryciu Shafqat otrzymał potrzebną opiekę lekarską. Niech wszelkie próby skrzywdzenia zwolnionych chrześcijan i ich bliskich zostaną udaremnione i niech już wkrótce będą mogli wyjść z ukrycia i żyć bezpiecznie w swej społeczności.

