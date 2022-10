Pakistan: Chrześcijanka, matka pięciorga dzieci, zmuszona do ukrycia się

Chrześcijanka i jej pięcioro dzieci musieli się ukryć, ponieważ kobiecie grożono śmiercią, żądając przejścia na islam. Mimo gróźb Naseem Bibi nie chciała porzucić wiary, chociaż wiązało się to z koniecznością ucieczki z domu z pięciorgiem dzieci w wieku od 8 lat do 22 lat.

Działania pod wpływem gróźb

Groźby są częścią kampanii grupy miejscowych bojowników islamskich, którzy zmusili około 100 osób do przejścia na islam. W ramach swojej inicjatywy programowej, bojownicy zaproponowali mężowi Naseem dom oraz obiecali pokryć wszystkie koszty ślubne jego czterech córek. Niestety, na skutek tych obietnic, Naseem zaczęła dostawać kolejne groźby, tym razem od swojego męża, gotowego przyjąć lukratywną propozycję bojowników.

Mimo wielokrotnych gróźb Naseem jest niewzruszona: „Urodziłam się jako chrześcijanka i pozostanę chrześcijanką do ostatniego tchu” – powiedziała. „Podejmę też wszelki trud, by moje dzieci były silniejszymi chrześcijanami, i postaram się dla nich o chrześcijańskich partnerów”.

Ponieważ miejscowy kościół zapewnił Naseem i jej dzieciom tymczasowe schronienie, islamiści szukający zagrożonej chrześcijanki wypytywali pastora. „Są zbyt mocni, nie mamy zasobów, żeby z nimi walczyć. Potrzebujemy pilnego wsparcia prawnego i finansowego” – powiedziała Naseem o bojownikach chcących odebrać jej życie.

Komentując tę sytuację, dyrektor CLAAS-UK, Nasir Saeed, stwierdził: „Rzeczywistość jest taka, że w Pakistanie dochodzi do wymuszonych konwersji chrześcijańskich i hinduskich dziewczynek, i to jeden z najpoważniejszych problemów dla obecnych w kraju mniejszości religijnych”. Mimo to, pakistański rząd nie uchwalił legislacji, która chroniłaby te mniejszości.

Módlmy się…

Módlmy się o cudowną ochronę Pana nad Naseem i jej dziećmi, a także tymi, którzy zapewniają im miejsce schronienia. Niech udręczona rodzina otrzyma tak bardzo potrzebne wsparcie i zachętę, by nadal trwać niezachwianie w oddaniu Chrystusowi.

Szczególnie módlmy się, by dzieci Naseem otrzymały duchowe prowadzenie i opiekę, aby wzrastać na ścieżkach Pana. Wstawiajmy się za tymi, którzy chcą skrzywdzić Naseem, również za jej mężem, by zobaczyli prawdę Ewangelii i szczerze zwrócili się ku Chrystusowi w wierze.

Źródła: CLAAS-UK, Pakistan Christian Post

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

