Pakistan: chrześcijanin skazany na śmierć… nie chciał przejść na islam

Chrześcijanin został skazany w Pakistanie na śmierć za rzekome wysłanie „bluźnierczych” wiadomości tekstowych muzułmańskiemu zwierzchnikowi.

Morning Star News (MSN) donosi, że 37-letni Asif Pervaiz od siedmiu lat przebywa w więzieniu pod zarzutem bluźnierstwa, ponieważ, jak mówi jego prawnik Saiful Malook, były zwierzchnik Pervaiza w fabryce odzieżowej oskarżył go o wysłanie mu ze swojego telefonu komórkowego świętokradczych wiadomości tekstowych.

Nie mieli żadnych dowodów

We wtorek 8 września, sąd skazał Pervaiza na śmierć. Malook powiedział AFP, że jego klient zaprzecza wszystkim oskarżeniom.

„Sąd powinien odrzucić tę sprawę” – oznajmił prawnik, dodając, że oskarżyciele nie mieli żadnych dowodów. Zapowiedział też, że w ciągu kilku dni będzie odwoływał się od werdyktu w Wysokim Sądzie w Lahaurze.

„[Pervaiz] już siedem lat czeka na decyzję sądu. Kto wie, ile jeszcze będzie musiał czekać, aż to się skończy?” – mówi Malook w wywiadzie dla MSN.

Parvaiz utrzymuje, że jego zwierzchnik oskarżył go dopiero po tym, gdy nie chciał wyrzec się swojej chrześcijańskiej wiary, by przejść na islam. Odszedł z fabryki, ale w nowym miejscu pracy były zwierzchnik nadal go nękał.

Malook powiedział, że na kilka dni przed rzekomym zajściem, jego klient stracił swoją kartę SIM. Prawnik teoretyzuje, że zwierzchnik ją znalazł i posłużył się nią do wysłania wiadomości tekstowych na swój telefon.

„Latami gniją w więzieniu, zanim w końcu udowodni się ich niewinność”

„To tragiczne, że w czasie procesu Pervaiz spędził już siedem lat w więzieniu, i Bóg wie, ile jeszcze będzie musiał pozostać za kratami, aż wysoki sąd zajmie się jego apelacją” – mówi Malook w tym samym wywiadzie. „Najgorsze w sprawach o bluźnierstwo jest to, że oskarżeni latami gniją w więzieniu, zanim w końcu udowodni się ich niewinność”.

Malook jest muzułmaninem, który reprezentował Asię Bibi, również skazaną na śmierć, aż jej sprawa zwróciła międzynarodową uwagę i w październiku 2018 roku Bibi została uwolniona. Jak informowało CBN News, zgodnie z islamskim prawem bluźnierstwo jest w Pakistanie przestępstwem karanym śmiercią. Bibi została fałszywie skazana za bluźnierstwo w 2010 roku. Miała zatarg ze współpracownikiem, który po kłótni oskarżył ją o znieważenie islamu. Chrześcijanka, matka kilkoro dzieci, spędziła prawie dziesięć lat w celi śmierci, zanim w końcu odzyskała wolność.

Bibi razem z dziećmi mieszka dzisiaj w Kanadzie. W lutym tego roku zwróciła się do rządu Francji z prośbą o azyl polityczny.

Chrześcijanie głównym celem przemocy

Chrześcijanie i inne mniejszości religijne wciąż są w Pakistanie głównym celem przemocy dokonywanej pod pakistańskimi prawami o bluźnierstwie.

Według Amerykańskiej Komisji ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej, w Pakistanie jest obecnie około 80 więźniów oskarżonych o bluźnierstwo, z czego połowa otrzymała karę dożywocia lub śmierci.

Niektórzy z oskarżonych nigdy nie doczekają procesu. W lipcu tego roku, Tahir Ahmad Naseen, obywatel Stanów Zjednoczonych, został zastrzelony na sali sądowej w Peshawarze w Pakistanie. Sprawca powiedział, że zastrzelił Naseema, bo był wyznawcą religii Ahmadiyya.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News

